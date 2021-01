Le Bizzarre Avventure di JoJo (mai il termine “bizzarro” è stato più azzeccato) costituiscono ancora oggi un esempio unico di scrittura, e nonostante moltissimi autori di shonen di combattimento abbiano tratto ispirazione dall’opera di Hirohiko Araki e dai suoi Stand, JoJo resta un manga unico, irripetibile inimitabile. Se volete farvi un’idea dello stile del Maestro, potete leggere il suo libro Il Manga secondo Hirohiko Araki, che ho avuto il piacere di recensire.

Anche se le serie animate basate su JoJo stanno giungendo in netto ritardo rispetto alla pubblicazione del manga, noi fan non ne abbiamo mai abbastanza, e per la nostra gioia potremo presto deliziarci con la visione, su Netflix, della serie spin-off di JoJo Così Parlò Rohan Kishibe, e mentre aspettiamo anche con ansia che David Production realizzi presto la sesta stagione dell’anime, Stone Ocean, sembra che l’attuale saga del manga, JoJolion, possa concludersi a breve!

JoJolion – Le ultime voci sull’eventuale fine del manga

L’utente di Twitter Sticker Tricker ha condiviso una traduzione di una recente intervista con il creatore del franchise, Hirohiko Araki, che ha affermato che JoJolion è nella “fase finale” della sua storia, suggerendo che il finale sia più vicino di quanto pensassimo:

"JoJo's Bizarre Adventure" Hirohiko Araki's "JoJolion" seems to be nearing completion. Source: https://t.co/pWL65DULqN (@ryokutya837) (Apparently by a trusted Japanese blog, also thanks to @Kewl0210 for the translation!) pic.twitter.com/FIMGnBXzIS — STICKER (@StickerTricker) January 16, 2021

In Giappone, JoJolion è serializzato sul mensile di manga seinen Ultra Jump di Shueisha dal 19 Maggio 2011, e conta finora 18 volumi.

In Italia è in corso di pubblicazione per le Edizioni Star Comics:

“Per l’ottava e nuovissima serie di JoJo, il maestro Araki ci riporta a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run! In seguito a un violentissimo cataclisma, la città è stata completamente stravolta e l’area ha subito un mutamento morfologico impressionante. Sulla costa una ragazza trova per caso un giovane completamente nudo, che indossa solo un cappello da marinaio. Semisepolto sotto un cumulo di terra, dello sventurato si scorge quasi solo una voglia a forma di stella… Sembra proprio che si tratti di Yoshikage Kira!”.

Acquistate Jojolion (Vol. 1) QUI!