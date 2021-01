Hiro Mashima, creatore di Fairy Tail, in un’intervista concessa ad Animate Times in Giappone, in occasione dell’uscita dell’adattamento anime del suo ultimo lavoro Edens Zero, ha spiegato ai fans che cosa pensa quando deve illustrare le scene d’azione nei suoi manga.

Quando gli è stato chiesto cosa gli viene in mente quando disegna le scene d’azione, Mashima ha detto:

Hmm, com’è? Disegno una scena d’azione pensando che deve essere bella, a vedersi. Non deve necessariamente trasmettere subito qualcosa, perché i ragazzi devono subito esclamare “Che bello!”. Ovviamente, a secondo di quello che sto raccontando una scena d’azione può avere diversi significati.

Questo si fonde con la sua filosofia generale di autore. Infatti nell’intervista Mashima dice che vuole disegnare solo cose che i lettori vogliono vedere poiché lo rende felice. Visto come i fans hanno reagito alle sue opere fino a questo momento, è chiaro che il suo desiderio si sia realizzato.

Mashima ha aggiunto anche un messaggio speciale per i fans che attendono l’anime di Edens Zero:

Non vedo l’ora che arrivi l’anime. Penso che “EDENS ZERO” sia fantastico, e ci sono molte scene che staranno benissimo in versione animata come i combattimenti e le astronavi, quindi spero che vi piaccia. E vi piacerà l’anime spero che coglierete l’occasione anche per leggere il manga. Grazie!

Edens Zero – l’anime

L’anime di Edens Zero, adattamento dell’attuale manga di Hiro Mashima (Fairy Tail) debutterà il 10 aprile 2021. Diretto da Shinji Ishihara, che è stato anche regista dell’anime di Fairy Tail, l’anime sarà prodotto da JC Staff. Il trio principale vede Takuma Terashima come voce di Shiki Granbell, Mikako Komatsu come Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya torna da Fairy Tail per fornire la voce per un tipo di Happy molto diverso da quello che abbiamo visto in quella serie.

Il manga di Edens Zero è serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 27 Giugno 2018 mentre è disponibile in Italia dal 30 aprile 2019 sotto l’etichetta di Star Comics.

Acquista il primo volume di Edens zero