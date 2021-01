Le novità Anime Factory – Yamato Video di Marzo 2021 vedono il prosieguo della raccolta in DVD e Blu-ray Disc della serie tv Lamù La Ragazza dello Spazio (che sta per tornare in TV) e dei film cinematografici della serie.

A seguire, dal sito web ufficiale del distributore Terminal Video Italia, le novità Anime Factory – Yamato Video di Marzo 2021; qui le uscite di Febbraio.

Nei negozi dal 25 Marzo 2021:

Lamù – Always My Darling

Blu-ray

Euro 19,25

Lamù – Always My Darling

DVD

Euro 16,25

Lupika, principessa della Grande Galassia, è alla ricerca di un potentissimo elisir d’amore che intende usare per conquistare il cuore di Ryo, un umile venditore di tofu. Ma il vaso di cristallo che contiene l’elisir può essere recuperato soltanto dall’uomo più allupato dell’universo. Non c’è dubbio che Ataru Moroboshi sia la persona giusta per questo incarico!

Lamù – La Ragazza Dello Spazio – La Serie Tv Box 3

7 Blu-ray

Euro 67,25

Lamù – La Ragazza Dello Spazio – La Serie Tv Box 3

7 DVD

Euro 52,99

La storia narra le bizzarre avventure di un gruppo di liceali che vivono a Tomobiki, località immaginaria nel distretto cittadino di Nerima, Tokyo, dove frequentano l’omonimo Liceo. La vicenda in particolare ruota intorno ad Ataru Moroboshi, un ragazzo estremamente sfortunato e donnaiolo, e a Lamù, figlia del grande capo degli Oni giunto dallo spazio per invadere la Terra. Vestita unicamente di un bikini tigrato, Lamù s’innamora di Ataru dopo aver frainteso una sua frase per una proposta di matrimonio. Gli argomenti sono in genere la sfortuna e le avventure sentimentali di Ataru che si incrociano con gli insoliti alieni amici di Lamù o con i terrestri suoi simili dalle personalità più grottesche.

