Le novità anime Dynit di Marzo 2021 – Made in Abyss e non solo

Dopo il debutto in streaming, arriva l'edizione home video di Made in Abyss.

Le novità anime Dynit di Marzo 2021 sono state inserite sul sito web ufficiale del distributore Terminal Video Italia e includono l’attesa edizione home video della serie tv di Made in Abyss — recentemente disponibile per la prima volta doppiata in Italiano su Amazon Prime Video e VVVVID.

Di seguito le novità anime Dynit di Marzo 2021, qui quelle di Febbraio.

Le novità anime Dynit di Marzo 2021

In vendita dal 31 Marzo 2021:

Demon Slayer – The Complete Series

Ep. 1-26, 4 Blu-ray, Booklet

Euro 59,99

È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…

Goblin Slayer The Movie: Goblin’s Crown – First Press

Blu-ray

Euro 24,99

Goblin Slayer The Movie: Goblin’s Crown – First Press

DVD

Euro 19,99

Goblin Slayer e il suo gruppo di avventurieri ricevono una richiesta dalla Fanciulla della Spada per il salvataggio di una giovane nobildonna, finita dispersa con tutto il suo party tra le nevose e gelide montagne, dopo quella che doveva essere una semplice avventura allo sterminio di goblin. Ovviamente l’Ammazzagoblin non ci pensa due volte e, presi i suoi compagni, si incammina alla volta del freddo nord.

Made In Abyss – Limited Edition Box

Ep. 1-13, 3 Blu-ray, Booklet

Euro 49,99

Made In Abyss – Limited Edition Box

Ep. 1-13, 3 DVD, Booklet

Euro 39,99

L’enorme sistema di grotte, noto come l’Abisso, è l’unico posto inesplorato al mondo. Nessuno sa quanto vada in profondità questa fossa titanica, abitata da strane e meravigliose creature e piena di misteriose reliquie. Generazioni di audaci avventurieri sono state inghiottite dalle profondità senza fine dell’Abisso.

