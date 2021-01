Kiki – Consegne a domicilio (Majo no Takkyūbin), tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono del 1985 e pubblicato in Italia nel 2002 da Kappa Edizioni, otterrà un nuovo adattamento musicale teatrale che andrà in scena a marzo e aprile.

Il nuovo musical di Kiki – Consegne a domicilio si svolgerà a Tokyo il 25-28 marzo, a Nagoya il 10-11 aprile e a Osaka il 15-18 aprile. Neo Inoue interpreterà Kiki e Yūto Nasu interpreterà Tombo.

Kiki – Consegne a Domicilio, la serie

Il primo musical teatrale di Kiki – Consegne a domicilio, che ha visto Moka Kamishiraishi recitare nel ruolo di Kiki e Aran Abe nei panni di Tombo, si è svolto a Tokyo e Osaka da giugno a settembre 2017. Un musical teatrale più recente è stato eseguito nel 2018 in cui Kiki è stata interpretata da Riko Fukumoto.

I sei nuovi volumi della serie di romanzi fantasy di Kadono Majo no Takkyūbin (Premio Hans Christian Andersen 2018) seguono il raggiungimento della maggiore età di Kiki con il suo gatto nero Jiji. Kadono ha iniziato la serie di romanzi nel 1985 e l’ha conclusa nel 2009. Kadono ha pubblicato poi una side-story incentrata sul personaggio di Osono nel 2014.

In Italia il romanzo è pubblicato da Kappa Edizioni.

Kiki è una giovane strega che come da tradizione, compiuti i 13 anni parte da casa sulla sua scopa in compagnia soltanto di Jiji, il suo gatto nero, per l’anno di noviziato da svolgere in un’altra città. Dopo un lungo viaggio, Kiki raggiunge Koriko, una cittadina di mare, e va ad abitare presso una panetteria. Inizia quindi il suo nuovo lavoro di consegna pacchi, sfruttando al meglio l’unica abilità da strega che conosce, quella di volare sulla scopa. Durante l’anno seguente, tra consegne problematiche, tante disavventure e incontri con nuovi amici, Kiki comprenderà a fondo il significato nascosto del suo noviziato, che rappresenta la possibilità di crescere ed inserirsi nel mondo degli adulti sfruttando al meglio le proprie capacità.

Hayao Miyazaki ha diretto il famoso adattamento cinematografico animato dello Studio Ghibli del 1989 del primo romanzo. Il defunto regista teatrale Yukio Ninagawa ha anche diretto un adattamento musicale teatrale dal 1993 al 1996. I primi due romanzi hanno ispirato un film live-action con Fūka Koshiba nel 2014, e un adattamento teatrale si è svolto al West End di Londra nel 2016.

