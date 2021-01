Le uscite Planet Manga del 21 Gennaio 2021 vedono il debutto di Parchment and Wolf, la nuova serie manga ambientata nel mondo di Spice and Wolf, e il prosieguo di serie come Asadora! del maestro Urasawa e Nana e Kaoru Black Label e delle nuove edizioni di Banana Fish, L’Immortale, Slam Dunk e Nana.

Di seguito le uscite Planet Manga del 21 Gennaio 2021, ristampe comprese; qui, invece, troviamo le novità di Marzo presentate nei giorni scorsi.

Le uscite Planet Manga del 21 Gennaio 2021

Parchment and Wolf 1

di Isuna Hasekura, Hidori

7,50 €

PRONTI A TORNARE NEL MAGICO MONDO DI SPICE AND WOLF? Ecco a voi una nuova serie con protagonista Koll, ormai cresciuto, e un’inaspettata compagna di viaggio, Myuri, figlia di Lawrence e Holo. I due viaggeranno insieme cercando di realizzare un cambiamento epocale per la propria gente. Una fantastica epopea da non perdere!

Asadora! 2

di Naoki Urasawa

7,50 €

Asa Asada cerca i suoi famigliari, dispersi dopo il terribile tifone che ha colpito il porto di Nagoya. Il professor Yodogawa, sulle tracce di un misterioso animale, si spinge nel cuore della giungla. Due eventi scollegati… legati dallo stesso mistero! Il secondo numero dell’attesissimo nuovo manga di Naoki Urasawa, l’autore di Monster, 20th Century Boys e Pluto!

Fire Force 8

di Atsushi Ohkubo

4,90 €

IL NUOVO MANGA TUTTO AZIONE DELL’AUTORE DI SOUL EATER Mentre sta per concludersi l’assalto all’officina di Vulcan da parte degli uomini in bianco guidati da un imprevedibile traditore, per Shinra arriva il momento tanto atteso: finalmente ha davanti a sé il fratello che pensava morto!

Fire Force 9

di Atsushi Ohkubo

4,90 €

Entrati nel Nether, la zona sotto la città dove hanno scoperto si nascondono gli uomini in bianco, i membri dell’ottava brigata della Fire Force sono ora separati all’interno di un labirinto oscuro pieno di nemici pronti a tutto pur di eliminarli. Riusciranno a uscirne vivi?

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 1

di Io Sakisaka

4,90 €

Dopo il successo di Strobe Edge, arriva in Italia l’opera più famosa di Io Sakisaka! Protagonisti degli adolescenti, le cui vite, intrecciandosi, si riempiono di amicizie, amori, ma anche difficoltà.

Bleach 1

di Tite Kubo

4,90 €

Premio Shogakukan 2005 come miglior shonen, è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte?!

Bleach 4

di Tite Kubo

4,90 €

A volte esistono cose peggiori che fare il dio della morte. Per esempio, essere costretti a partecipare all’esibizione del famoso medium Don Kanonji! Ichigo si trova “obbligato” ad assistere allo spettacolo con tutti i suoi amici. E a ritmo del motto “Spirits are always with you”, Don Kanonji si appresta a esibirsi in un esorcismo che vi lascerà tutti senza fiato… dal ridere? Dalla suspense? State a vedere!

Dororo e Hyakkimaru La Leggenda 3

di Osamu Tezuka, Satoshi Shiki

7,00 €

DUE FRATELLI COSTRETTI A SCONTRARSI A CAUSA DELLA FOLLE AMBIZIONE DELL’UOMO CHE LI HA GENERATI…Tohomaru e Hyakkimaru possiedono un corpo in parte artificiale costruito dall’unico essere umano che li abbia mai saputi amare. Chi dei due avrà la meglio? Continua la rielaborazione del capolavoro di Osamu Tezuka a opera di Satoshi Shiki.

Banana Fish 9

di Akimi Yoshida

18,00 €

LA SUA BELLEZZA…LASUA DEMONIACA INTELLIGENZA…Prigioniero del Colonnello Fox, uno dei mercenari più spietati in circolazione, Ash Lynx ha davanti a sé un futuro sempre più tetro. Ma la lince è abituata a guardare in faccia l’inferno e non si lascerà addomesticare facilmente…IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO

Slam Dunk 16

di Takehiko Inoue

7,00 €

PER LO SHOHOKU È GIÀ TEMPO DI PENSARE ALLA SECONDA PARTITA DELL’INTER-HIGH Prossimi avversari, i campioni del Sannoh Kogyo. La squadra più importante del basket liceale giapponese ha dalla sua il favore dei pronostici e il sostegno di tutto il pubblico. I ragazzi del coach Anzai sapranno reggere una simile pressione?

Nana – Reloaded Edition 18

di Ai Yazawa

6,50 €

LE ORIGINI DI TAKUMI E UNA STORIA AMBIENTATA TRA PASSATO E PRESENTE CHE SVELA MOLTO SUI PROTAGONISTI… Nel passato, a Tokyo, in attesa del ritorno da Londra del promesso sposo, Nana aspetta con impazienza l’inizio del primo tour nazionale dei Blast. All’improvviso, però, avviene qualcosa che nessuno della band si sarebbe aspettato… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

L’Immortale – Complete Edition 14

di Hiroaki Samura

14,90 €

IL CAPOLAVORO DI HIROAKI SAMURA Una lunga scia di sangue unisce il destino degli uomini di Kagehisa Anotsu a quelli di Kagimura Habaki, che uno dopo l’altro affrontano la propria sorte in punta di lama. Per il vicecapo dell’Ittoryu Abayama è l’ora di raccogliere l’ultima sfida del Mugairyu e duellare con Giichi. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Nana & Kaoru Black Label 2

di Ryuta Amazume

5,50 €

DOMINAZIONE E SOTTOMISSIONE: SONO MOLTI GLI SPUNTI PER ACCENDERE IL DESIDERIO…Tra le mura di una residenza di campagna si consuma un gioco estremo il cui scopo è raggiungere l’apice del piacere. Questa volta protagonista assoluto è il bondage, nella sua capacità di infiammare il corpo e la mente…Lo spin-off sempre più trasgressivo di Nana & Kaoru.

Gekka Bijin 3

di Tatsuya Endo

4,90 €

UN’AVVENTURA DI FORMAZIONE E ASCESA AL TRONO IN TAVOLE DI GRANDE BELLEZZA L’autore di due grandi successi, Tista e SPY×FAMILY, rivisita la leggenda della principessa splendente. Pagine memorabili in cui va in scena l’incredibile storia di una ragazza costretta a diventare forte lottando con tutta se stessa contro un destino avverso.

