Direttamente da Anteprima 353, vi riportiamo tutte le novità Panini Disney di marzo 2021. Arrivano PK – I GIORNI DI EVRON e PK COFANETTO 25ESIMO mentre continua DISNEY BIG oltre ai consueti nuovi TOPOLINO e agli appuntamenti con ZIO PAPERONE.

Le novità Panini Disney di marzo 2021

TOPOLINO 3406

03 MARZO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3407

10 MARZO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

SUPERTOPOLINO 3407

10 MARZO

TOPOLINO 3407 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

TOPOLINO 3407 COVER VARIANT

Autori:AA.VV.

10 MARZO

14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 7,00

Per celebrare il 25° anniversario di PK, alterego supereroistico di Paperino, arriva

una fantastica variant con copertina opaca ricca di effetti fluo e lucido, acquistabile

esclusivamente presso tutte le fumetterie.

TOPOLINO 3408

17 MARZO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

SUPERTOPOLINO 3408

17 MARZO

TOPOLINO 3408 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

TOPOLINO 3409

24 MARZO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

SUPERTOPOLINO 3409

24 MARZO

TOPOLINO 3409 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

SUPERTOPOLINO 3410

31 MARZO

TOPOLINO 3410 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

PK COFANETTO 25ESIMO

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti,

Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021

21,4×10,7×32,6 • Euro 130,0

Un’ inedita litografia d’autore firmata da Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone,

due delle leggendarie matite di PK, fa da cornice alla raccolta completa dei 7 volumi

dedicati alle storie di PKNE. Potere e Potenza, Gli Argini del tempo, Il raggio nero, Cronaca

di un ritorno, Il marchio di Moldrock (IN RISTAMPA CON COVER INEDITA, vedi Anteprima

352), L’orizzonte degli eventi e il più recente Droidi in un unico cofanetto, per rivivere

tutte le avventure di PK post PK2. Grafiche del cofanetto con illustrazioni inedite di

Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone e in omaggio la PK CARD.

PK TUBE

Autori: Alessandro Sisti, Alberto Lavoradori, Max Monteduro

MARZO 2021

20,5×31,5, C., 68 pp., col.

Euro 12,90

Per celebrare il 25 esimo anniversario di PK, ritorna in un unico volume la serie PK

TUBE creata nel 2016 per omaggiare i 20 anni del nostro eroe mascherato. Lo storico

trio pikappico composto da Sisti, Lavoradori e Monteduro, ci regala in 6 episodi

una mini serie in cui Uno e Everett Ducklair ci portano a rivivere le imprese di PK , tra

missioni, alieni e pattuglie evroniane.

PK – I GIORNI DI EVRON

Autore: Alessandro Sisti

MARZO • 20,5×28, C.,

48 pp., col. • Euro 9,90

La sfida fra Pikappa e il malefico alieno mutante Tuiroon giunge al quarto round con

una svolta imprevista: Paperopoli è in balìa dell’impero di Evron, il cui tiranno ora

è proprio Tuiroon! Per il papero mascherato non sarà facile rimettere a posto le cose,

tanto più che ignora cosa sia andato storto. Per fortuna al suo fianco si schierano nuovi

alleati, ma altri cambiano bandiera e – come se non bastasse – Pikappa ha l’amara

sorpresa di scoprire che il suo peggior nemico potrebbe essere… lui stesso!

Alle matite il ritorno di una vecchia conoscenza per tutti gli appassionati di PK!

ZIO PAPERONE E L’ULTIMA AVVENTURA

Autori: F. Artibani, A. Perina

MARZO 2021

20,5×28, C., 144 pp., col.

Euro 12,90

Scritta da Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina, un’unica, grande

storia che vede lo Zione alle prese con tutti i suoi più acerrimi nemici: Amelia, i

Bassotti, Rockerduck e Cuordipietra Famedoro. Un’ennesima prova per il Papero più

ricco del mondo, che dovrà dimostrare una volta di più quella forza di carattere che lo

ha reso uno dei protagonisti più famosi e amati dell’universo Disney (e non solo), ma

anche un’avventura corale in cui ogni personaggio del mondo dei Paperi dovrà dare il

meglio di sé. Completa il volume un apparato redazionale su segreti e retroscena

della storia, con contenuti inediti a sorpresa!

LA SAGA DI MESSER PAPERO E SER PAPERONE

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 18,3×24,5, C.,

224 pp., col. • Euro 25,00

In occasione delle celebrazioni dantesche del Dantedì, tornano le avventure in

costume degli ipotetici avi di Zio Paperone e di Paperino nella Toscana del

XIV e XV secolo, fra monumenti, fatti e personaggi famosi, primo fra tutti Dante

Alighieri, in un volume cartonato con pregiata copertina telata. La famosa saga in

sette episodi scritta da Guido Martina e disegnata da Giovan Battista Carpi è

arricchita da una serie di approfondimenti storici, che raccontano l’Italia del Medioevo

e del Rinascimento partendo dal fumetto.

IL DEPOSITO DI ZIO PAPERONE

Autori: AA.VV.

MARZO 2021

18,3×24,5, C., pp.304, col.

Euro 25,00

Un volume dedicato a Paperone e al suo “regno”, il Deposito, un edificio ormai

iconico entrato nell’immaginario collettivo al punto da diventare coprotagonista di

numerose avventure al fianco dello Zione. Giacomo Delbene e Mila Nikolic´, architetti

e appassionati Disney, ci raccontano segreti e curiosità del leggendario money bin

sulla Collina Ammazzamotori, con una ricca selezione di storie di grandi autori: Barks,

Rota, Cimino, Scarpa, Cavazzano e molti altri. Solo per i preorder in omaggio un accurato

poster che ripercorre la storia dell’evoluzione stilistica e architettonica del Deposito.

DEFINITIVE COLLECTION N. 35 DOUBLE DUCK

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 17×23,9, B.,

240 pp., col. • Euro 8,90

Nuove missioni ad alto tasso adrenalinico per DoubleDuck! Nella Macchina delle

nuvole lo vedremo all’inseguimento di un misterioso cannone elettromagnetico,

mentre in Codice Olimpo sarà coinvolto in un intrigo in cui non sarà facile distinguere

i buoni dai cattivi… Due lunghe storie mozzafiato nate dalla penna di Fausto

Vitaliano e Francesco Artibani, disegnate da alcuni dei migliori autori Disney fra cui

Giorgio Cavazzano, Andrea Freccero e Paolo Mottura.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 12

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14,5×19,5, B.,

144 pp., col. • Euro 4,90

In questo numero con i disegni di Marco Forcelloni, una storia mai ripubblicata dal

1995: La leggenda del salice piangente. E da una storia di Carl Barks, per le matite

di Daan Jippes, un classico rimodernato: Le Giovani Marmotte – All’arca! All’arca!

Direttamente dagli anni 70, scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giuseppe Perego,

ritroviamo Le Giovani Marmotte e il vecchio Gran Mogol. Inizia qui la prima parte di una grande storia a episodi: L’avventura in Europa, a

cominciare da Le GM alla ricerca dell’autore sconosciuto, con i disegni di Giorgio

Cavazzano, per continuare con storie inedite!

ZIO PAPERONE N. 33

Autori:AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

ZIO PAPERONE N. 33 VARIANT

Autori:AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,90

Per entrare a far parte del popolare Circolo Virtuoso, Zio Paperone dovrà sostenere degli

strani esami per dimostrare di essere giusto, saggio e per bene. E questo basta per sapere

che quella di Zio Paperone e il circolo virtuoso sarà una grande avventura. In più nell’inedita Zio Paperone e il catasto catastrofico i Bassotti approfitteranno di un “nuovo incarico” e di un colpo di fortuna inaspettato.

PAPERINO N. 490

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO N. 490 VARIANT

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,50

Sette storie a fumetti dove Paperino è il protagonista indiscusso: l’esilarante Paperino e

la foresta del non ritorno, avventura fantastica pubblicata per la prima volta nel 2007, e la bella Paperino & Gastone blogger al parco, di Roberto Moscato e Antonello Dalena. Apre il volume una lunga avventura inedita prodotta dall’editore Egmont, disegnata da Andrea Ferraris.

BIG N. 156

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col. • Euro 6,00

Oltre quattrocento pagine di fumetto per tantissime avventure di ogni decade disneyana: da Zio Paperone e il mondo delle idee, scritta da Manuela Marinato e disegnata dal maestro Giorgio Cavazzano, alla bella avventura Zio Paperone e l’energia elettrittica, opera dal grande Romano Scarpa.

GRANDI CLASSICI N.63

Autori: AA. VV.

MARZO 2021 • 14,5×19,5, B.,

240 pp., col. • Euro 4,90

La filatelia è uno degli argomenti principali dell’albo primaverile Grandi

Classici Disney n. 63. Paperino si lancia in una caccia frenetica al francobollo più raro che esista e una ricerca analoga compiono, in un’avventura diversa, anche Topolino e Pippo. Il collezionista Fila Telico subisce ogni sorta di angherie, per colpa di Super Pippo e dello stesso Paperino, pulitore esperto, incaricato di tirare a lucido gli ingranaggi dell’orologio della torre. Fra le storie in sommario Paperino contro l’uomo d’oro (1952), Paperino e la triscaidecafobia (1969), Topolino e il francobollo rivelatore (1973), Zio Paperone e il dono prestigioso (1973). Fra gli autori, oltre a Guido Martina, Giorgio Pezzin, Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Enrico Faccini, Carl Barks e Paul Murry, risalta il giovane Ivo Milazzo (creatore del western bonelliano Ken Parker), in una delle sue rare storie Disney, disegnata a quattro mani con Giorgio Rebuffi.

PRIMAVERISSIMA

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14×18,6, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

C’è aria di primavera in casa Disney: arrivano il 7 marzo centonovantadue

pagine a tema bel tempo, fiori, natura e anche feste pasquali. Nell’albo a fumetti, anche Paperino e il piccolo fiore del deserto, edita per la prima volta nell’aprile 1991, firmata dagli artisti Fabio Michelini e Roberto Marini.

DISNEY COMPILATION N.20 THE BEST OF TOPOLINIA

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

Le strade di Topolinia hanno visto tantissime avventure… in questo volume ne troverete una bella selezione, coprendo diversi decenni. Da Topolino e gli Ufo-pirati di Topolunia, scritta da Guido Martina e disegnata da Romano Scarpa, fino a Topolino e il ricercatore ricercato,

del 2012.

PAPERINIK APPGRADE N.52

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 13,7×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese, l’identità segreta del superpapero mascherato sarà in pericolo: le difficoltà iniziano con la storia inedita Paperinik e il Club dell’auto d’epoca durante un raduno di vetture… I problemi continuano in Paperinik e la minaccia al rifugio, quando

Paperino scopre che lo Zione vuole costruire un deposito segreto sotto la sua casa… E per concludere, nel diciannovesimo episodio della saga di PK Il campione, Pikappa rischia di

fare una brutta fine: alcuni Guardiani della Galassia sono spariti senza lasciare

traccia e lui potrebbe essere il prossimo.

DISNEY HERO N.95 – IO E PIPPO

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14×18,6, B.,

192 pp., col. • Euro 4,50

La grande coppia di amici Topolino e Pippo torna con tante avventure divertenti. I lettori potranno ritrovare la bella Topolino e la campana di Red Rock di Carlo Panaro e Massimo De Vita, un mistero in cui Topolino dà il meglio di sé svelando le ragioni per cui una vecchia campana rintocca senza che nessuno si avvicini.

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8