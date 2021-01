Il numero del mese di gennaio 2020 di V-Jump, disponibile in Giappone e negozi online dal 20 gennaio 2020, sarà pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, all’interno del quale l’arco narrativo di Granola il Sopravvissuto entrerà ancor più nel vivo.

Dopo aver scoperto, mediante le prime anticipazioni ufficiali, del passato oscuro e triste di Granola incredibilmente connesso ai Saiyan (Bardock) e a Freezer, i profili ufficiali social di V-Jump hanno diffuso un nuovo trailer per pubblicizzare la nuova saga nel manga che segue le vicende di Moro.

Il trailer svela le prime tavole del Capitolo 68, ma anche una descrizione che annuncia l’arrivo di un nuovo guerriero e, secondo il Pesce Oracolo, il più grande dell’Universo (pertanto anche di Goku).

Ecco la descrizione di seguito:

“Una volta accadde una certa tragedia in un certo pianeta.

Il sopravvissuto di quell’inferno, Granola, ricerca vendetta su Freezer.

Il suo desiderio di vendetta altererà radicalmente il bilanciamento del potere nell’universo.

Nel frattempo Vegeta desidera superare l’Ultra Istinto di Goku trovando un altro modo.

Arriveranno anche nuove forze per l’Universo 7.

E, sopra tutto ciò, secondo il Pesce Oracolo presto sta per nascere il più grande guerriero dell’Universo”.

Di cosa si tratterà? Di quale personaggio si tratta? E cosa accadrà una volta che Granola riuscirà ad avere Freezer davanti a sè? Non resta che attendere per scoprirlo.

Possiamo guardare di seguito il trailer:

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 67, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics