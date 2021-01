HBO Max ha diffuso una breve clip che mostra le scene dei film Warner Bros. che arriveranno al cinema e in contemporanea sul servizio di streaming nel corso del 2021.

Tra questi troviamo Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Tom & Jerry, Dune, Space Jam A New Legacy e il nuovo Matrix.

Eccovi la clip, che specifica come il servizio è riservato ai soli Stati Uniti d’America, che i film sono disponibili per gli abbonati senza costi aggiuntivi per 31 giorni dal debutto nei cinema e che i titoli e le date di uscita sono suscettibili di modifiche:

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? 🍿 https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6 — HBO Max (@hbomax) January 16, 2021

HBO Max e Godzilla vs Kong

Godzilla vs Kong debutterà nei cinema e su HBO Max, come vi abbiamo riportato prontamente questa mattina, il 26 Marzo 2021.

Il film è diretto da Adam Wingard (Death Note) ed è la quarta pellicola del MonsterVerse di Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla – King of the Monsters.

Il cast principale include Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Di seguito la sinossi più recente:

Le leggende si scontrano quando Godzilla e Kong, le due forze più potenti della natura, si scontrano in una spettacolare battaglia fra ere! La guerra dei mostri imperversa in superficie e in profondità del nostro mondo come nello spettacolare regno segreto, ora svelato, dei titani, conosciuto come Terra Cava.

HBO Max e Mortal Kombat

L’atteso reboot cinematografico della saga di videogiochi cult arriverà nelle sale e su HBO Max il 16 Aprile 2021 per la regia dell’esordiente Simon McQuoid.

Il nuovo adattamento live action di Mortal Kombat non si risparmierà per quanto riguarda la violenza, il sangue e le fatality: le mosse finali dei personaggi, che hanno reso celebre la saga, verranno mostrate per la prima volta in un live action e saranno brutali.

Il film è prodotto da Todd Garner e James Wan (The Conjuring, Aquaman), Greg Russo e Oren Uziel hanno ideato la storia, Russo e Dave Callaham hanno steso la sceneggiatura.

Il cast include Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena), Elissa Cadwell (Nitara) e Lewis Tan (Cole Young, personaggio ideato per il film).

