DiscussingFilm riporta che Gwendoline Christie (Il Trono di Spade, Star Wars) si è unita al cast di The Sandman, l’adattamento televisivo sviluppato da Netflix della seminale serie a fumetti scritta da Neil Gaiman per DC/Vertigo.

Il ruolo che l’attrice ricoprirà è ovviamente sconosciuto ma rimane la prima conferma ufficiale sul casting della serie dopo le voci riguardanti Liam Hemsworth nei panni del Corinzio e Tom Sturridge in quelli del protagonista Morfeo/Sogno.

The Sandman, la serie Netflix

Parlando con Yahoo, Neil Gaiman ha confermato che tra le storie che vedremo nella prima stagione ci sono “24 Hours“, la storia ambientata in una tavola calda dove la clientela inizia a impazzire e lentamente si uccide a vicenda; “Dream a Little Dream of Me”, su una donna dipendente dal sacchetto di sabbia di Sogno che vede la partecipazione anche di John Constantine; “A Hope in Hell”, una storia di Morfeo che scende all’Inferno, e “Collectors”, una storia ambientata interamente in una riunione di serial killer.

“Sarà spaventoso”, ha detto Gaiman. “Ma ci saranno anche molte altre cose, perché la cosa bella di Sandman è che ci sono molte cose diverse nella zuppa e puoi assaggiare tutti i sapori”.

Ci sono voluti molti anni prima che una serie di The Sandman fosse accettata da Neil Gaiman, il quale ha rivelato che, a dispetto della base di fan che ha la serie, molte proposte non erano assolutamente accettabili per come si sarebbero sviluppate. In ogni caso la serie Netflix sembra rispetterà i difficili presupposti voluti dal celebre scrittore.

Neil Gaiman ha confermato che il protagonista Sogno/Morfeo si ritroverà finalmente libero nell’anno 2021, con la serie dunque ambientata nella contemporaneità.

Secondo Gaiman, questo piccolo stravolgimento, rispetto alla storia originale raccontata nel fumetto, non influirà sulle origini di Morfeo. In The Sandman, pubblicato per la prima volta in USA da DC Comics sotto l’etichetta Vertigo a partire dal 1989, il protagonista viene imprigionato dall’Ordine degli Antichi Misteri nell’anno 1916 e riesce a fuggire nel 1988.

