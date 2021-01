Lo streaming di WandaVision ha avuto inizio ieri mattina su Disney +, dando il via al progetto più unico e originale dei Marvel Studios fino ad oggi. Entertainment Earth ha collaborato con Marvel su un esclusivo set di 3 pezzi di fedi nuziali ispirate a WandaVision.

I 3 modelli di fedi nuziali di WandaVision

Gli anelli di WandaVision sono riproduzioni accurate degli oggetti di scena utilizzati nella serie Disney +. I due anelli di Wanda si adattano approssimativamente alla misura 7 di una donna, mentre l’anello di Vision si adatta alla misura 10 per un uomo 10. Tutti e tre gli anelli sono realizzati in acciaio inossidabile. I preordini per il set di fedi di WandaVision sono disponibili su Entertainment Earth per $59,99 (49,66 euro) con spedizione prevista per aprile.

La serie Disney + WandaVision inizia con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) che si godono la vita idilliaca di una coppia sposata in una sitcom degli anni ’50, anche se non sarrà così a lungo. Il set di fedi nuziali celebra la loro felicità coniugale, anche se sarà di breve durata. Il set è un’edizione limitata.

WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che riprendono i ruoli di Wanda Maximoff e Vision che già avevano ricoperto in alcuni film che fanno parte del Marvel Cinematic Universe. La serie è stata creata in modo da ricordare, anche visivamente, le classiche sitcom televisive americane di vari decenni, ma è chiaro che non tutto è come sembra e che qualcosa di potenzialmente sinistro si nasconde sotto la superficie.

I primi due episodi di WandaVision sono già disponibili per la visione in streaming sul servizio in abbonamento Disney +. Oltre ai primi due episodi già disponibili, verrà pubblicata una nuova puntata ogni venerdì. Vi ricordo infine che se non lo avete ancora fatto, potete attivare la prova GRATUITA di Disney + per saggiarne i contenuti.

Acquistate Wanda & Visione QUI!