Trump possiede un proprio, personalissimo martello di Thor! Il presidente Donald Trump concluderà il suo mandato come 44° Presidente degli Stati Uniti mercoledì 20 gennaio, quando il Presidente eletto Joe Biden potrà insediarsi nel suo nuovo ufficio. Mancano pochi giorni prima che ciò accada, e Trump e la sua famiglia stanno impacchettando le loro cose dalla Casa Bianca per prepararsi al trasloco, e le foto continuano a essere pubblicate online.

Una delle immagini degli oggetti più assurdi ritrovati nella Casa Bianca spicca un pezzo davvero peculiare: una riproduzione del martello di Thor personalizzato.

Donald Trump e il suo martello di Thor

Reuters ha notato qualcuno che trasportava un martello identico a quello del supereroe Marvel Thor che riporta la parola “TRUMP” incisa a caratteri cubitali su di esso.

La didascalia dell’immagine recita:

“Una persona della National Archives and Records Administration porta un grande martello con incisa la parola ‘Trump’ dalla Casa Bianca di Washington, il 15 gennaio 2021. REUTERS / Erin Scott“.

Non è chiaro da questo se il martello Trump / Thor andrà ora alla National Archives and Records Administration per la conservazione e l’archiviazione, o anche da dove provenga il martello stesso di Thor in questione.

A person with the National Archives and Records Administration carries a large hammer engraved with the word 'Trump,' and more scenes of personnel moving items out of the White House: https://t.co/5QPSUEcJdu 📷 @erinscottphoto pic.twitter.com/ygzqREMuKL — Reuters Pictures (@reuterspictures) January 16, 2021

Altri oggetti avvistati durante il trasloco includevano un tappeto dell’ala ovest della Casa Bianca, una gigantesca fotografia incorniciata di Trump e del Presidente cinese Xi Jinping e un busto di Abraham Lincoln. Non è chiaro quanti di questi oggetti siano stati presi per il divertimento personale del Presidente Trump e quali siano stati donati alla National Archives and Records Administration o alla sua Presidential Library.

Nessuno alla Marvel ha parlato di aver visto il martello di Thor con il nome di Trump inciso sopra, ma senza dubbio attirerebbe l’ira di alcuni, se lo notassero. All’inizio di questa settimana il figlio di Jack Kirby, Neal, ha denunciato l’uso di immagini e oggetti di scena di Captain America da parte della folla violenta che ha preso d’assedio l’edificio del Campidoglio degli Stati Uniti la scorsa settimana, definendolo “un insulto” alla memoria dei co-creatori del personaggio, suo padre Jack e Joe Simon.

Captain America non era l’unico personaggio Marvel presente e parodiato dai violenti ribelli, molti dei quali che sfoggiavano il logo di The Punisher sui loro vestiti. Queste immagini hanno spinto lo scrittore Garth Ennis a chiamare coloro che indossavano il suo teschio “imbecilli“.

Acquistate la trilogia completa dei film di Thor (3 film in BLU-RAY Edizione Marvel 10° Anniversario) QUI!