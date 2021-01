Heritage Auctions ha indetto due aste record riguardanti Batman #1 e Captain America #1, seminali albi della Golden Age. Come spesso accade per le aste in cui vengono battuti questi albi a fare scalpore non è l’intrinseco valore storico ma il prezzo a cui riescono ad arrivare i collezionisti per accaparrarsi le copie.

Batman #1 – una rara copia quasi perfetta

Questa copia Batman #1 all’asta è davvero una primizia perché è stata valutata con un importante 9.4 dalla CGC, la più importante società americana deputata alla valutazione e al restauro di fumetti da collezione.

Secondo la CGC attualmente al mondo esistono solo altre 124 copie non restaurate di Batman #1 e questa all’asta è la migliore in assoluto (presentando fra le altre cose pagine bianchissime) ed infatti il prezzo raggiunto dell’asta è stato da record: $ 2.220.000, sì avete letto bene due milioni e 220 mila dollari!

Eccovelo:

Questa copia di Batman #1 si inserisce direttamente dopo una copia di Action Comics #1 (CGC 9.0) venduta nel 2014 per $ 3.207.852 e prima di quella del 2018 sempre di Action Comics #1 (CGC 8.5) venduta a $ 2.052.000.

Questo albo segue la vendita lo scorso novembre di una storica copia di Detective Comics #27 (CGC 7.0) venduta per 1.5 milioni di dollari e quella di un’altra copia dello stesso albo, valutata fra l’altro 8.0, venduta per soli 1.075 milioni di dollari nel 2010.

Captain America #1 – il Re all’asta

Anche la copia di Captain America #1 all’asta è davvero una primizia perché è stata valutata con un importante 8.5 dalla CGC, la più importante società americana deputata alla valutazione e al restauro di fumetti da collezione.

Secondo la CGC attualmente al mondo esistono solo altre 87 copie non restaurate di Captain America #1 di cui solo altre 5 con una valutazione migliore. A differenza di Batman#1 l’asta non si è ancora conclusa ma il prezzo a cui verrà battuto si prospettano rappresentare un nuovo record per i rarissimi albi della Timely Comics poi divenuta Marvel.

Eccovelo:

