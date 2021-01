L’account Twitter ufficiale e il sito web dell’adattamento anime del manga Farewell, My Dear Cramer (Sayounara, Watashi no Cramer) di Naoshi Arakawa, hanno diffuso la seconda visual per il suo prossimo adattamento televisivo con lo stesso titolo.

L’anime dovrebbe iniziare la sua trasmissione in aprile 2021 sulla Tokyo MX giapponese e su altri canali.

La nuova serie anime è animata da LIDEN FILMS ed è diretta da Seiki Takuno con Natsuko Takahashi come sceneggiatore.

I disegni dei personaggi sono gestiti da Yoriko Ito e la musica è composta da Masaru Yokoyama. L’anime adatterà la storia principale della serie manga Farewell, My Dear Cramer che si svolge al liceo, in corso di serializzazione dal 6 Maggio 2016 sulle pagine di Monthly Shonen Magazine. È previsto anche un adattamento film intitolato Farewell, My Dear Cramer: First Touch che debutterà nello stesso mese e adatterà la precedente serie manga in due volumi Sayonara, Football, che ha seguito Nozomi alle medie.

Lo staff della serie anime TV sta gestendo la produzione cinematografica con la TOEI Animation che distribuirà il film.

Farewell, My Dear Cramer – il manga

Farewell, My Dear Cramer è il nuovo manga di Naoshi Arakawa (Bugie d’Aprile) serializzata sul Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dal maggio 2016 e raccolta in tredici volumi tankōbon. È il sequel diretto della precedente serie manga di Arakawa Sayonara, Football, che è stata serializzata sulla rivista E-no dal giugno 2009 all’agosto 2010 e raccolta in due volumi tankōbon.

Kodansha descrive così la serie manga:

“Senza risultati calcisci di cui parlare durante l’intero periodo delle scuole medie di Sumire Suo, la giovane ala riceve una strana offerta. La principale rivale di Suo, Midori Soshizaki, la invita a unirsi alla stessa squadra al liceo, con la promessa che non la letrà mai a Suo di “giocare da sola”. È un’offerta seria, ma la domanda è se Suo l’accetterà. Così si apre il sipario su una storia che raccoglie un enorme cast di personalità diverse appasionate di calcio!”

Il famoso manga di Arakawa Bugie d’aprile ha ispirato una serie anime televisiva in 22 episodi che è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2014.

