Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, si è detto rattristato dal fatto che Tony Stark e Reed Richards, primo componente dei Fantastici Quattro, non si incontreranno mai sul grande schermo.

Tony Stark e Reed Richards non si incontreranno mai sul grande schermo, proprio così. Dopo la morte di Iron Man in Avengers: Endgame è improbabile rivedere ancora una volta nei teatri Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man e sebbene negli ultimi tempi si siano vociferati molti ritorni, l’attore stesso ha sempre smentito qualsiasi tipo di chiacchiera da bar.

“Interpretare Tony / Iron Man è stato difficile e ho scavato in profondità. Ho avuto un’incredibile corsa di 10 anni che è stata creativamente soddisfacente”,

ha detto Downey all’Hindustan Times a dicembre,

Riguardo all’argomento, in un’intervista a CinemaBlend, lo stesso Feige ha risposto:

“Voglio dire, c’è … sai, come hanno sempre fatto i fumetti, erediti la continuità che è il momento di quella storia in corso, ed è lì che siamo. Quindi sì (sono triste per questo).”