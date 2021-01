Robin è il titolo della nuova serie regolare annunciata da DC Comics, che avrà per protagonista Damian Wayne.

La serie è scritta da Joshua Williamson (The Flash, Future State: Justice League, Infinite Frontier) e disegnata da Gleb Melnikov (Wonder Woman, Batman/Superman Annual) e godrà delle copertine di Melnikov, Andy Kubert e Riccardo Federici.

In arrivo il 27 Aprile nelle fumetterie americane, il mensile darà a Damian nuovi misteri da risolvere, nuovi personaggi di supporto e tantissimi combattimenti per un viaggio alla ricerca del proprio sentiero fuori dall’ombra di Batman.

Un assaggio della nuova serie di Robin uscirà nella storia in due parti Demon or Detective, pubblicata in appendice ai numeri 106 di Batman (nei negozi dal 2 Marzo) e 1034 di Detective Comics (23 Marzo).

Robin, i primi dettagli

Joshua Williamson ha dichiarato che la serie mostrerà la crescita di Damian, in una nuova avventura che esplorerà la sua eredità, il suo legame con Batman e Talia Al Ghul e che darà il via a una storia importante nell’Universo DC.

La trama prende il via quando Damian Wayne apprende dell’esistenza del torneo mortale della Lega di Lazzaro; il ragazzo intende vincere il torneo e dimostrare di essere il più grande lottatore del DC Universe, ma prima dovrà scoprire l’isola segreta sulla quale si svolge il torneo…

Il Robin di Damian Wayne

Riprendendo la trama di Batman – Il Figlio del Demone di Mike W. Barr e Jerry Bingham del 1987, Grant Morrison porta Damian Wayne nella continuity ufficiale di Batman attraverso l’arco narrativo Batman e Figlio con cui ha aperto la sua celebre run sulla testata Batman nel 2006.

È la quinta persona a indossare il manto di Robin e in Batman 666 lo vediamo succedere al padre come Cavaliere Oscuro in un futuro ipotetico.

Nelle storie più recenti di Detective Comics Damian ha rubato lo schedario nero di Batman, con l’intenzione di risolvere tutti i casi irrisolti del padre e superare il Cavaliere Oscuro.

