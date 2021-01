Niantic ha ufficialmente annunciato che, per festeggiare il January Community Day, ah aumentato la distanza tramite la quale sarà possibile effettuare scambi a Pokémon GO. Data la situazione mondiale del COVID-19, l’azienda ha voluto cambiare la distanza di scambio così da venire incontro ai giocatori e facilitarne l’interazione. In questo modo Pokémon GO potrebbe subire un nuovo picco d’utenza.

A partire da ieri 15 gennaio fino al 18 gennaio (lunedì) sarà dunque possibile scambiare su Pokémon GO fino ad una distanza di 40 chilometri. Questo faciliterà anche l’evoluzione di alcuni mostri tascabili in quanto evolvono proprio tramite lo scambio. Questo vale ad esempio per l’evoluzione di Machoke in Machamp. Se seguite il mondo del gioco di Niantic questa scelta dunque fa esattamente al caso vostro. Ma farete meglio ad approfittarne fino a lunedì, poiché poi la distanza tornerà quella usuale.

Pokémon Diamante e Perla remake in arrivo?

Si è parlato molto durante questo mese di un possibile remake in arrivo sia per Pokémon Diamante che Perla per Nintendo Switch. Sembrerebbe dunque nei piani di Nintendo continuare ad allargare la già larga fetta di utenza oltre che con Pokémon GO.

Diamante introduceva in particolare la quarta generazione dei piccoli mostri, oltre a ovviamente tutti gli altri di quelle precedenti. Al contempo erano presenti ben 14 leggendari. Diamante e Perla erano anche dotati di un sistema Wi-Fi per la prima volta nella serie, permettendo lo scambio di Pokémon tra un Nintendo DS e l’altro, rendendo possibile giocare anche tramite internet. Il servizio ha avuto un tale successo che ha portato la compagnia a mantenere attivo il servizio fino al maggio del 2014.

Pokémon GO sta continuando ad avere un grande successo, specialmente in patria. Voi ci state ancora giocando o ne approfitterete ora che la distanza degli scambi è stata aumentata?

