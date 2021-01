L’iconica storia distopica di George Orwell 1984 diventerà una serie televisiva, dopo che lo studio indipendente dell’ex capo della ABC Paul Lee ha opzionato i diritti per l’omonimo spettacolo teatrale del 2013 di Robert Icke e Duncan Macmillan.

1984: dal libro al teatro alla TV

Ci sono stati diversi tentativi di adattare 1984 per un pubblico cinematografico contemporaneo; con Icke e Macmillan stanno lavorando per trasformare la loro produzione teatrale di 100 minuti in una serie suddivisa in cinque parti.

Lo spettacolo teatrale, basato sul romanzo distopico di fantascienza di Orwell del 1947, è stato presentato per la prima volta al Nottingham Playhouse nel 2013 e ha goduto di tre spettacoli separati nel West End. La rappresentazione ha avuto luogo anche all’Hudson Theatre di Broadway nel 2017, con Olivia Wilde e Tom Sturridge.

Lo spettacolo ha fatto notizia per la sua sconvolgente rivisitazione della visione di Orwell di negazionismo, propaganda, guerra infinita e sorveglianza di massa. Il protagonista Winston Smith è stato raffigurato in scene di tortura brutali e sanguinolente mentre lottava con l’oppressione del Grande Fratello, e ci sono state segnalazioni di persone nel pubblico che sono svenuto o hanno vomitato

Il progetto televisivo è supervisionato da David Flynn, che sarà produttore esecutivo insieme a Icke, Macmillan e Lee. Icke e Macmillan hanno detto che sarebbe stata una “nuova versione audace” della storia di Orwell in un mondo che ha sviluppato una pericolosa dipendenza dalla disinformazione.

In una dichiarazione, hanno aggiunto:

“Mentre il mondo è alle prese con la democrazia e il governo nella nostra epoca divisa di sorveglianza, ‘notizie false’ e decadenza della verità, l’urgenza del capolavoro di Orwell è innegabile. Il piccolo schermo sembra una casa naturale per il suo ritratto di una società in cui le persone si fidano dei loro schermi più del mondo fuori dalle loro finestre“.

1984 è stato portato sullo schermo nell’omonimo film di Michael Radford con John Hurt e Richard Burton proprio nel 1984. Uno dei tentativi più recenti di adattare il romanzo è stato supervisionato dal regista di Captain Phillips – Attacco in mare aperto Paul Greengrass in una lunga collaborazione con lo scrittore di Quiz James Graham.

Alla fine, tuttavia, Graham ha ammesso che il romanzo non era facile da reimmaginare in una intervista con Deadline dell’anno scorso:

“Il libro è così maledettamente perfetto, abbiamo iniziato a dire: ‘Fermiamoci un attimo’. Il mondo della sorveglianza e della tecnologia si muove così rapidamente, dovevamo solo avere una visione più ampia“.

