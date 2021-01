Marvel ha svelato che Darkhawk, il celebre eroe degli anni ’90, riceverà un nuovo albo one-shot per il 30° anniversario.

Un nuovo volume per il futuro di Darkhawk?

Il nuovo albo one-shot vedrà Chris Powell impegnato in 3 storie nuove di zecca, di cui una scritta dai creatori del personaggio Danny Fingeroth e Mike Manley. Marvel ha poi svelato che l’albo è previsto in uscita per il prossimo aprile negli Stati Uniti, consolidando il marchio dopo oltre 30 anni dalla prima uscita.

Chissà se questa piccola avventura porterà a qualcosa di ancor più grande in futuro?

Quando l’adolescente Chris Powell ha scoperto un misterioso amuleto, è stato trasformato nell’eroe corazzato che viaggia nello spazio noto come Darkhawk. Ora, Danny Fingeroth e Mike Manley si riuniscono per rivisitare l’inizio della saga di Darkhawk.

Lo stesso Fingeroth ha detto:

“È un eufemismo dire che sono entusiasta di collaborare ancora una volta con il grande Mike Manley per rivelare una storia non raccontata dei primi giorni del personaggio”

Continua:

“Gli Hawkamaniacs mi chiedono sempre quando torneremo al personaggio che abbiamo creato, e sono felice di avere l’opportunità di attingere ancora una volta alla magia di Chris Powell con Mike. Spero che tutti apprezzino questa nuova storia del volo ad alta quota, eroe armato di amuleto!”

Anche Dan Abnett, noto per aver già scritto alcune storie di Darkhawk, tornerà a curare il personaggio per Marvel, accompagnato dai disegni di Andrea Di Vito, conosciuto anche per Annihilation:

“Quando mi è stato chiesto di scrivere una storia per celebrare il trentesimo (!) Anniversario di Darkhawk, sono stato felice di accettare, soprattutto perché è stata l’occasione per rivisitare la parte cosmica della sua carriera quando l’ho messo tra le stelle con artisti del calibro di Nova e i Guardiani”.

Ha concluso Abnet:

“E mi sono divertito più di quanto immaginassi – avevo dimenticato che eroe grande, solitario e determinato fosse. Mi piace anche il fatto che questo speciale rifletta le diverse età dell’odissea trentennale di Darkhawk, riportando i creatori che lo hanno creato e aiutato plasmarlo in ogni fase delle sue avventure. Potrebbe aver compiuto trent’anni, ma è stata una bella corsa e, per lui, il futuro è appena iniziato … “

Infine, Kyle Higgins (Rise of Ultraman) prepara il terreno per le future avventure di Darkhawk.

“In qualità di persona leggermente più recente di Darkhawk – sicuramente rispetto a Danny, Mike e Dan – sono incredibilmente onorato ed entusiasta dell’opportunità di costruire una storia che celebri entrambi ciò che Danny, Mike, Dan e tanti altri fantastici creatori hanno costruito nel ultimi trent’anni … e allo stesso tempo impostare la rotta per il futuro”

Ha riferito Higgins.

Acquista l’Action Figure Marvel Legends Series di Darkhawk