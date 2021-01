L’attrice Melina Juergens, dopo aver pubblicato una foto del trucco utilizzato per interpretare il motion capture di Senua, ci dà importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Senua’s Saga: Hellblade 2, l’atteso sequel sviluppato da Ninja Theory. Dopo il trailer del gioco si erano in effetti perse un po’ le tracce. Il testo dell’immagine recita che “Per ogni battaglia vinta, ne arriva una più grande.”

Questo potrebbe essere il segnale di una nuova serie di aggiornamenti di Hellblade 2 dopo un silenzio così lungo. Vi ricordiamo che il gioco dovrà essere un’esclusiva per Xbox Series X e non ha ancora una data d’uscita, né un video di gameplay. L’unica cosa che abbiamo è questa foto e il trailer ormai risalente al 2019. Il gioco sarà ambientato in Islanda e sarà la continuazione dei viaggi della protagonista Senua, in un’ambientazione nordica, altamente esoterica e criptica.

Attenderemo nuovi aggiornamenti e magari nuovi post dal set direttamente dall’attrice.

Hellblade 2 – il raccapricciante trailer

Il famoso trailer, nella presentazione, è stato semplicemente agghiacciante. La protagonista intona un cantico raccapricciante mentre scorrono su schermo immagini di paesaggi, disastri naturali, foreste, teschi e altri dettagli macabri. Il mistero e il grottesco fanno da padrone a questo suggestivo trailer che dà anche un assaggio della mitologia e delle creature che potrebbero aspettarci in questo futuro seguito dell’acclamato “Senua’s Sacrifice”.

Non vediamo l’ora di sapere qualcosa di nuovo su Hellblade 2 e magari vedere anche un gameplay approfondito. Il primo gioco ruotava intorno al viaggio di Senua nel regno dei morti della mitologia nordica, in modo da raggiungere la dea Hela e chiederle di resuscitare Dillion, il suo amato, morto durante le incursioni norrene. Senua è anche affetta da una forma di psicosi che le fa avere gravi allucinazioni visive e sonore, che lei denomina “Furie“.

Recupera il primo capitolo Hellblade Senua’s Sacrifice per Playstation 4