Le uscite manga J-POP del 20 Gennaio 2021 includono il primo volume di Triton di Osamu Tezuka, reso celebre in Italia grazie alla trasposizione anime di Yoshiyuki Tomino (Gundam) adattata come Toriton, e i nuovi albi di serie come The Promised Neverland, Kingdom – La Guerra dei 500 anni e Komi Can’t Communicate.

A seguire vi riportiamo tutte le uscite manga J-POP del 20 Gennaio 2021; qui le ultime proposte presentate sui cataloghi.

Le uscite manga J-POP del 20 Gennaio 2021

Triton 1 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 16,00

Triton, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio del mare Poseidone. In cerca di vendetta, Triton attraverserà tutti gli oceani rendendosi conto della complessità della convivenza tra creature acquatiche ed esseri umani, arrivando anche a stringere un’alleanza con il suo eterno nemico pur di fermare una minaccia più grande.

Kingdom 44

di Yasuhisa Hara

€ 6,90

Mentre a Heiyang infuria la battaglia, la compagnia Fei Xin si cimenta in una grande impresa! Ma Ji Hui, il valoroso comandante di Zhao rimasto finora nell’ombra, conduce il conflitto verso una direzione impensata! Infine, Huan Qi rompe gli indugi e mette in atto il suo piano risolutivo…La guerra di Heiyang volge al culmine!

Komi Can’t Communicate 3

di Tomohito Oda

€ 5,90

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto…e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

Overlord – Novel 6

di Kugane Maruyama, so-bin

€ 14,00

L’attesissimo romanzo da cui è tratta la serie animata di straordinario successo, alla sua quarta stagione! Sebas, il maggiordomo della Grande Catacomba di Nazarick, era stato incaricato da Ainz di indagare sotto copertura, quando si imbatte in una ragazza in difficoltà e decide di soccorrerla. Soltanto successivamente scoprirà che la fanciulla è coinvolta con l’organizzazione criminale delle Otto Dita, che spadroneggia nel regno di Re-Estize…

Search and Destroy 3

di Atsushi Kaneko e Osamu Tezuka

€ 7,50

Dopo la fine della guerra civile le “creature”, esseri robotici ritenuti senz’anima e odiati dagli umani, hanno perso il loro ruolo di soldati. Nonostante alcuni sforzi per l’integrazione ora vivono ai margini della società, spesso dedicandosi al crimine. In questo sottobosco malfamato irrompe una ragazza per metà macchina, spinta da una furia incontenibile per determinate creature…Accompagnata dal cinico ladruncolo Doro, Hyaku avrà la sua vendetta!

So I’m A Spider, So What? 4

di Okina Baba, Tsukasa Kiryu, Asahiro Kakashi

€ 6,50

Dopo aver sconfitto un nemico fortissimo, ho avuto di nuovo la possibilità di evolvermi. Questa volta sono diventata una specie rara, e le mie statistiche hanno fatto un enorme balzo in avanti! Per di più, grazie alla mia nuova abilità “volontà parallela”, mi sono praticamente sdoppiata?! Armata di nuove skill, mi appresto a conquistare lo strato centrale!

The Promised Neverland 19

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

€ 5,90

La serie più appassionante di Shonen Jump, già confermata la seconda stagione dell’anime! Emma e Ray riescono finalmente a incontrare Norman nel castello della famiglia reale. Pace, o estinzione di un’intera specie? I due percorsi sono proprio lì davanti a loro, ed è il momento di fare una scelta…

