Xbox Series X è sul mercato da ormai due mesi, ma fatica un po’ a ritagliarsi un certo peso per via della mancanza di giochi. Per fortuna Microsoft ha fatto subito sapere i suoi piani per la Xbox Series X, annunciando una serie di giochi che dovrebbero vedere la luce entro il 2021. Ecco dunque una lista esaustiva dei giochi attesi entro quest’anno:

Adios (di cui vi avevamo parlato qui).

(di cui vi avevamo parlato qui). The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

Halo Infinite

Lake

Little Witch in the Woods

Microsoft Flight Simulator

The Medium

Psychonauts 2

Sable

Scorn

Warhammer 40K: Darktide

The Yakuza Remastered Collection

E ancora tanti altri sebbene di minor profilo rispetto a quelli sopracitati. Insomma, il 2021 di Xbox Series X sembra promettere bene. Riuscirà Microsoft a rispettare tutte le scadenze e mantenere le promesse dei giochi in arrivo? Staremo a vedere gli sviluppi ed eventuali annunci.

Xbox Series X – esclusive Bethesda in arrivo?

L’acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft di qualche mese fa ha fatto pensare che Xbox Series X farà gola a tantissimi giocatori appassionati di alcune serie storiche, se queste non dovessero uscire sulla rivale PS5. Inoltre il Game Pass si sta dimostrando uno dei migliori assi nella manica della console. Forte anche dell’aggiunta di EA Play, giunto a novembre. Microsoft ha pagato più di 7 miliardi di dollari per l’acquisizione di Zenimax. Questa è stata solo l’ultima acquisizione di alto profilo effettuata, dopo Double Fine Productions e Obsidian Entertainment negli ultimi anni.

Ricorderete addirittura che alcuni mesi fa, in molti hanno comprato, per sbaglio, Xbox One X invece della nuova console. Xbox Series X è uscita in tutto il mondo il 10 novembre a 499€ insieme a Xbox Series S, che costa 299€, in quanto solo digitale e leggermente meno potente della sua “sorella maggiore”.

