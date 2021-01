L’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4, di cui trovate qui la mia recensione, si è concluso con un cliffhanger davvero stupendo, ma ci ha anche fornito tante informazioni che riguardano la vera storia di Eldia e Marley, inclusa l’origine dell’isola di Paradis.

L’Attacco dei Giganti 4 – La vera storia di Paradis

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 5 di L’Attacco dei Giganti 4.

Eren Jaeger ha scatenato tutta la potenza del suo Gigante d’Attacco per scatenare un attacco frontale dritto al cuore di Marley, dando il via alla tanto attesa vendetta del Corpo di Ricerca contro il Paese che ha portato all’interno delle mura di Paradis solo morte e devastazione.

Poco prima che Eren si trasformasse in Gigante, il capo della famiglia Wybur ha rivelato i segreti dietro la “Grande Guerra dei Giganti” che ha avuto luogo più di cento anni prima.

La famiglia Wybur è una delle più importanti nel Paese di Marley: controlla l’esercito e le operazioni quotidiane della nazione dietro le quinte, senza contare che la sua famiglia detiene anche il potere del Gigante Martello, la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

Lo stesso Willy Tybur ha rivelato le origini della sua famiglia nel tentativo di fare pace con il resto del mondo, dando loro anche un nemico comune: non solo gli Eldiani che attualmente vivono sull’isola di Paradis, ma anche (e soprattutto) concentrando rabbia e odio sull’attuale detentore del potere del Gigante Fondatore: Eren Jaeger.

Una delle più grandi attrattive di Shingeki no Kyojin, quando iniziò, era la grande mole di misteri che circondava le persone all’interno delle mura, e sebbene a queste domande sia stata data una risposta, la rivelazione di come è stata creata Paradis da Re Fritz venendo a patti con i Tybur ha sicuramente fatto stupire molti spettatori, oltre che gli astanti.

Paradis è stato fondata non solo per impedire ai Giganti di distruggere il mondo, ma anche per salvare il popolo Eldiano che seguiva il Re che aveva a sua disposizione il potere del Gigante Fondatore.

Re Fritz ha ereditato i ricordi della sua gente del tempo per assicurarsi che non cercassero di vendicarsi contro Marley, ma ovviamente tutto è cambiato quando Bertholdt e Reiner hanno deciso di abbattere le mura nel primo episodio dell’anime, mettendo in moto gli eventi che ci hanno portato dove siamo oggi.

