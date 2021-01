Vultus V Legacy è il titolo della serie live action / CGI filippina remake della celebre serie anime robotica Vultus V (Chodenji Machine Voltes V) di fine Anni 70, di cui abbiamo avuto notizia un anno fa.

La serie non ha ancora una data di uscita e la rete filippina GMA, che la manderà in onda in patria, si limita a un generico prossimamente.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer, che offre un assaggio della sequenza volt-in e dell’attacco iconico Tenkuken (Excalibur nell’adattamento italiano).

Aspettando Vultus V Legacy

Diretta da Mark Reyes, la serie Vultus V Legacy è licenziata da Toei attraverso la sua compagnia di licensing filippina Telesuccess Productions.

La serie animata originale si compone di 40 episodi andati in onda in Giappone tra il 1977 e il 1978; è il secondo atto della trilogia romantica super robotica del compianto regista Tadao Nagahama (Lady Oscar – Le Rose di Versailles ep 1-18) inaugurata da Combattler V e conclusa da General Daimos.

In Italia l’anime è arrivato per la prima volta nel 1983 sulle tv locali; il canale satellitare Man-Ga ha periodicamente riproposto il film animato tratto dalla serie, uscito in DVD per Yamato Video:

Sul pianeta Boazan, la casta dominante provvista di corna regna nello sfarzo, mentre chi ne è privo è ridotto in schiavitù. Il principe Heinel è la massima vergogna della sua casta, uno scherzo di natura nato senza corna. Orfano di madre, morta dopo il parto, Heinel cresce nella vergogna e deriso da tutti. Il suo unico scopo è riuscire a riscattarsi agli occhi dell’imperatore, conquistando la Terra.

L’impresa si rivela ardua a causa del possente robot componibile dei terrestri, Vultus V, guidato da Ken’ichi e i suoi fratelli. E il destino, ancora una volta, è pronto a giocare la sua beffa più crudele.

Acquista Combattler V – La Serie Completa in 13 DVD