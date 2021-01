La seconda stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World, adattamento della serie di light novel giapponese scritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shin’ichirō Ōtsuka, ha introdotto nuovi sviluppi nel rapporto tra Subaru ed Emilia.

La seconda metà della nuova stagione ha ancora messo Subaru contro una delle sue sfide, e il ragazzo ha giurato di salvare tutti i suoi cari. Ciò significa che sta facendo del suo meglio per aiutare Emilia, ma lei stessa sta attraversando alcuni grossi problemi emotivi.

ATTENZIONE. L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’ANIME DI RE:ZERO STAGIONE 2

Il secondo episodio di Re: Zero – Starting Life in Another World (episodio 40 della serie in generale) cementa in realtà una parvenza di romanticismo tra Subaru ed Emilia che riescono finalmente a mettere a nudo i sentimenti che provano l’uno per l’altra. I due personaggi, forse per la prima volta, riescono a essere sinceri e alla fine si baciano. Non è solo un momento enorme in sé e per sé, ma è importante anche per lo sviluppo di Emilia.

L’episodio 40 della serie vede Otto e Ram guadagnare tempo per Subaru per parlare con Emilia (mentre tengono a bada Garfiel), ed è qui che Emilia confida le sue paure. Con Puck che termina il loro contratto nell’ultimo episodio, lei è ancora più vulnerabile mentre dice che i ricordi stanno iniziando a inondarle la mente, rendendola così ansiosa. Soprattutto teme che Subaru possa abbandonarla.

Ma Subaru le è accanto in tutto questo, e non si tira mai indietro dal dirle quanto la ama. C’è un punto interessante (video all’inizio dell’articolo) in cui si può vedere come lo sguardo di Subaru è concentrato su Emilia e sui suoi occhi, ma Emilia evita ancora quelli di Subaru. Per dimostrare quanto tenga a lei, Subaru bacia Emilia. La ragazza alla fine ricambia il bacio riuscendo finalmente a credere in Subaru.

Questo bacio dimostra quanto Emilia si sia aperta a Subaru nella nuova stagione. Chissà quali ulteriori sviluppi potremo vedere nel loro rapporto.

Re:Zero Stagione 2 – qualche dettaglio in più

La seconda stagione di Re:Zero è prodotta da AT-X, Memory-Tech, Hakuhodo DY Music & Pictures, Kadokawa Media House e Kadokawa e animata dallo studio White Fox (Goblin Slayer). Re:Zero Stagione 2 prosegue la trasposizione animata della serie di light novel originali di Tappei Nagatsuki e Shinichirou Otsukainiziata nella primavera del 2016 con la prima serie anime per la tv in 25 episodi.

L’anime ha dato origine a due episodi animati originali (OVA), intitolati Re:ZERO – Starting Life in Another World- Memory Snow e Re:ZERO – Starting Life in Another World – The Frozen Bond e usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

