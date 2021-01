Dr. Stone ha debuttato con la sua prima stagione nel 2019, e ora finalmente l’anime è tornato come parte di una ricca stagione invernale per il 2021. Adattando l’arco Stone Wars, la seconda stagione si dirigerà in un nuovo territorio mentre il Regno della Scienza di Ishigami Senku combatte contro l’Impero del Potere di Shishio Tsukasa.

Con l’inizio della nuova stagione, Dr. Stone ha anche rivelato la nuova sigla di apertura di Stone Wars. Anche se è una opening, è stata piazzata alla fine dell’episodio, quindi non vedremo la nuova ending fino al secondo episodio della nuova stagione. Ma per ora, possiamo goderci tutti il nuovo tema musicaledi apertura, “Rakuen”, interpretato da Fujifabric:

Dr. STONE: Stone Wars TV Anime Opening. pic.twitter.com/qpTGGH8oq8 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) January 14, 2021

Dr. Stone – Stone Wars sarà composta da 11 episodi in totale, e cast e staff ritornano dalla prima stagione. Questa seconda stagione include alcuni volti nuovi, tuttavia, di cui riceviamo alcune notizie grazie a dei flashback che ci mostrano le loro vite prima che la misteriosa luce trasformasse tutti gli esseri umani e le rondini in pietra, migliaia di anni prima.

Le nuove aggiunte al cast includono professionisti del calibro di Kensho Ono (Giorno Giovanna in Le Bizzare Avventure di JoJo – Vento Aureo, Floch in L’Attacco dei Giganti) per Ukyo Saionji, Yoshiki Nakajima (Yugo Okami in My Roommate is a Cat) come voce di Yo Uei e Atsumi Tanezaki (Rio Futaba in Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Juno in Beastars) come voce di Nikki Hanada.

Potete trovare la Stagione 1 completa di Dr. Stone su Crunchyroll, insieme ai nuovi episodi di Stone Wars, che però saranno disponibili per la visione in simulcast con il Giappone sottoscrivendo un abbonamento premium al servizio di streaming online; diversamente, vi basterà aspettare una settimana per gustarvi l’episodio in modo del tutto legale e GRATUITO.

