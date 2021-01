Il 2020 ha visto la serie di Bleach tornare nel mondo degli anime, con la serie spin-off di Burn The Witch, tratto dal nuovo manga scritto e disegnato da Tite Kubo su Weekly Shonen Jump (Shueisha), che esplora un nuovo lato del mondo della Soul Society. Uno degli artisti dietro la serie ha fornito alcune nuove interpretazioni del personaggio preferito dai fan Rukia.

Bleach – Rukia

Lo Shinigami Rikia era responsabile di aver dato a Ichigo Kurosaki i suoi poteri di Soul Reaper, dando il via agli eventi di Bleach che avrebbero contribuito a spingerlo a diventare uno dei franchise Shounen più popolari.

L’artista dell’anime di Bleach Masashi Kudo, che ha lavorato come character designer e sullo storyboard, ha colto l’occasione per celebrare la serie offrendo ai fan due nuovissimi sketch di Rukia tramite il suo account Twitter ufficiale:

Il 2021 segna il ventesimo anniversario della serie Bleach, con una mostra d’arte già confermata che aprirà i battenti entro la fine dell’anno, e sono molti che credono che il ritorno della serie principale nel mondo degli anime potrebbe avvenire in questo nuovo anno. Thousand Year War Blood Arc, l’arco finale dell’epica serie di Tite Kubo, poneva Ichigo e la Soul Society di fronte a una terribile minaccia e, con il successo di Burn The Witch, c’è sicuramente speranza per il ritorno delle avventure di Ichigo Kurosaki.

Non si sa ancora se vedremo effettivamente la continuazione della storia di Ichigo, ma se ci fosse mai stato un momento per rivelarlo, sarebbe sicuramente quest’anno in coincidenza con il ventesimo anniversario. Chissà se un giorno Bleach sarà in grado di raggiungere i massimi storici che aveva una volta e che lo aveva posto accanto a shounen del calibro di One Piece di Eiichiro Oda e Naruto di Masashi Kishimoto per citarne alcuni.

