Godzilla vs Kong arriverà nei cinema e in streaming prima del previsto.

Deadline riporta infatti che la data di uscita del film è stata anticipata di due mesi: debutterà quindi nei cinema e in contemporanea su HBO Max il 26 Marzo 2021 invece del 21 Maggio.

Ricordiamo che Warner Bros. e Legendary, che finanzia il 75% del film, hanno raggiunto un accordo per evitare una causa dopo la decisione di Warner di distribuire il film in contemporanea streaming; Warner ha rifiutato un’offerta di oltre 200 milioni di dollari avanzata da Netflix, che in cantiere ha una serie anime sul Re dei Mostri.

Godzilla vs Kong, i dettagli

Godzilla vs Kong avrebbe dovuto debuttare nei cinema il 22 Maggio 2020, ma è stato rinviato prima al 22 Novembre 2020 e poi ancora al 21 Maggio 2021 a causa dell’impatto della pandemia sulla produzione e sul calendario delle uscite di Warner Bros. (vedi The Batman o Wonder Woman 1984).

Il film è diretto da Adam Wingard (Death Note), mentre il team di sceneggiatori guidato da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi) ha visto il coinvolgimento di Patrick McKay, J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin (Maze Runner), Jack Paglen (Transcendence) e J. M. Straczynski (Babylon 5).

Il cast principale di Godzilla vs Kong è composto da Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

La sinossi più recente descrive così il film:

Le leggende si scontrano quando Godzilla e Kong, le due forze più potenti della natura, si scontrano in una spettacolare battaglia fra ere! La guerra dei mostri imperversa in superficie e in profondità del nostro mondo come nello spettacolare regno segreto, ora svelato, dei titani, conosciuto come Terra Cava.

In attesa del trailer cliccando qui possiamo riguardare una breve clip e alcune immagini.

