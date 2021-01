Le novità dei canali Fox di febbraio 2021

Come di consueto, vi riportiamo le novità canali Fox di dicembre 2020, sottolineando le novità annunciate presenti nel palinsesto.

Le novità canali Fox di gennaio 2021

Fox – canale 112 di Sky

THE RESIDENT 4 – dal 10 febbraio tutti i mercoledì alle 21.00

La quarta stagione di The Resident debutterà su Fox dal 10 febbraio. In questi nuovi episodi ci sarà un focus sull’incubo straziante della pandemia e le vicende dei medici e infermieri del Chastain Park Memorial Hospital seguiranno importanti sviluppi sia dal lato professionale che personale. L’ospedale avrà un nuovo amministratore delegato nella figura del chirurgo ortopedico Dott.ssa Kitt Voss (Jane Leeves). Scosso da una perdita devastante, il Dott. Devon Pravesh (Manish Dayal) inizia a soffrire di una crisi di identità. Il Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp) dopo il matrimonio rafforzeranno ancora di più il loro legame. Ma poco dopo, Nic vivrà un’esperienza orribile e, grazie all’aiuto della sua storica amica e di suo marito, combatterà il suo trauma per ritornare dai suoi pazienti.

9-1-1 Stagione 4 – dal 16 febbraio ogni martedì alle 21

Il 16 febbraio su Fox un appuntamento imperdibile con il ritorno delle nuove stagioni di 9-1-1 alle 21 e 9-1-1 Lone Star alle 21.50. Le due serie affronteranno il tema della pandemia e le conseguenze dell’emergenza sanitaria che, pur risultando evidenti, non catalizzeranno totalmente le trame e la vita dei personaggi. La nuova quarta stagione di 9-1-1 continuerà ad esplorare le esperienze ad alta pressione di agenti di polizia e vigili del fuoco in situazioni spaventose, scioccanti e strazianti. I soccorritori devono cercare di bilanciare il lavoro con i problemi della propria vita privata: vedremo Athena (Angela Bassett) determinata a lasciarsi alle spalle le sue ferite fisiche ed emotive tornando al lavoro, Maddie (Jennifer Love Hewitt) e Chimney (Kenneth Choi) si prepareranno per la nascita del loro bambino e Buck (Oliver Stark) approfondirà il suo passato per affrontare il suo presente.

9-1-1: Lone Star Stagione 2 – dal 16 febbraio ogni martedì alle 21.50

Esattamente al pari di 9-1-1, anche il suo spin-off affronterà la pandemia da Covid-19. Anche per la Stazione 126 le conseguenze dell’emergenza sanitaria, non prenderanno il so-pravvento sulla trama. Proprio sul cast della seconda stagione sono state annunciate diverse novità: entreranno in gioco il capitano paramedico Tommy Vega (Gina Torres) che, dopo aver dedicato del tempo alla crescita delle figlie, tornerà al lavoro come primo soccorritore, e Gwyneth (Lisa Edelstein) l’ex moglie di Owen Strand (Rob Lowe) nonché madre di T.K. (Ronen Rubinstein). La donna, un brillante avvocato, si trasferirà infatti ad Austin per stare vicino al figlio.

PRIVATE EYES Stagione 4 – dal 26 febbraio ogni venerdì alle 21

Su Fox ritorna Private Eyes, serie tv canadese, con una nuova quarta stagione. La serie segue le vicende di Matt Shade (Jason Priestley), un ex giocatore di hockey che cambia del tutto la sua vita quando entra a far parte di un’agenzia investigativa al fianco di Angie Everett (Cindy Sampson). Matt vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato, Angie continua l’attività iniziata dal padre, anche lui investigatore. In questa stagione Shade ed Everett si metteranno ancora una volta alla prova con la vita professionale e personale.

Fox Crime – canale 116 di Sky

THE BLACKLIST Stagione 8 – dal 12 febbraio ogni venerdì alle 21.05

Torna su Fox Crime la The Blacklist con l’ottava stagione dal 12 febbraio alle 21.05. Nell’ottava stagione, con le spalle al muro, Raymond Reddington (James Spader), affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen (Megan Boone). In linea con sua madre, la famigerata spia russa Katarina Rostova, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire perché Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo fine. Il confronto tra Reddington e Keen avrà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato.

CAPITAINE MARLEAU Stagione 2 – dal 25 febbraio ogni martedì alle 21.05

Capitaine Marleau è una detective dai modi insoliti, con la straordinaria capacità di immergersi completamente nei casi da risolvere. Ogni indagine ruota attorno a un personaggio centrale, che lei osserva, segue e “sorprende”. Nuovi episodi e tanti personaggi arrivano nella seconda stagione di Capitaine Marleau dal 25 febbraio alle 21.05 su Fox Crime (Sky, 116). Marleau viene chiamata a indagare sull’omicidio di un ex pilota da corsa, sul corpo di una donna ritrovato in un fiume e quando l’ascoltatrice di una rubrica per cuori infranti viene uccisa in diretta da un colpo di pistola. Il Capitano non si risparmia nemmeno un parco divertimenti, che diventa un perfetto scenario del crimine. Per ultima l’indagine su un omicidio accaduto durante un ricevimento di nozze, con vittima il padre della sposa.

National Geographic – canale 403 di Sky

MARS 2020: ESPLORAZIONE SU MARTE – sabato 27 febbraio alle 20.55

Dopo 470 milioni di chilometri, il 18 febbraio il rover della NASA Perseverance completerà il suo viaggio verso Marte. Per raggiungere la superfice del Pianeta Rosso dovrà affrontare la lunga sequenza di avvicinamento: l’entrata in atmosfera, la discesa e l’ammartaggio. Mars 2020: esplorazione su Marte porta gli spettatori dietro le quinte del Jet Propulsion Laboratory della NASA per seguire la nascita e lo sviluppo del rover Perseverance, il rover che dovrà affrontare un’impresa mai realizzata prima: cercare tracce di vita nell’antico delta di un fiume su Marte e raccogliere campioni per un eventuale ritorno sulla Terra. Per rispettare i tempi, il team che ha lavorato al nuovo rover ha dovuto affrontare numerose sfide e una pandemia globale. Questo speciale di due ore punta i riflettori sul ruolo essenziale ma poco conosciuto dei tecnici a cui è affidato il compito cruciale di trasformare gli obiettivi degli scienziati e i progetti degli ingegneri in realtà.

TUTANKHAMON: FARAONE A COLORI – sabato 13 febbraio alle 20.55

Un secolo dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon, un nuovo documetnario di National Geographic offre la possibilità di vedere le immagini a colori di quei momenti storici e dei tesori rinvenuti. TUTANKHAMON: FARAONE A COLORI, in onda su National Geographic (Sky, 403) sabato 13 febbraio alle 20:55, mostra queste immagini sensazionali realizzate grazie all’impiego delle più recenti tecniche di colorazione che hanno riportato in vita l’Egitto di Howard Carter.

Acquista Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV)