Hanami è il termine usato per indicare la tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi di ciliegio. Nonostante il gelo nell’aria e la neve che copre alcune delle aree più fredde del Giappone, la primavera è in realtà proprio dietro l’angolo, e questo significa che è il momento di iniziare a fare piani per la stagione dei fiori di ciliegio chiamati sakura!

Hanami – la festa dei fiori di ciliegio

Quali sono le aree in cui avverrà la fioritura dei ciliegi? A dare una mano a questo proposito è la società giapponese di previsioni meteorologiche Weathernews, che ha appena pubblicato le sue prime previsioni sui fiori di ciliegio per il 2021. E secondo i loro pronostici, sarà un altro inizio di stagione caldo, il che significa che i sakura sbocceranno prima del solito a Tokyo quest’anno.

Questa immagine pubblicata da Weathernews mostra la data di inizio prevista per la fioritura degli alberi somei yoshino della nazione, la varietà di sakura più popolare del Giappone, nelle capitali famose per le loro fioriture.

Le date per le aree circostanti sono elencate in base al colore nel box a sinistra:

I siti sopra elencati sono:

(prefettura di Kumamoto): 22 marzo; Parco Maizaru (prefettura di Fukuoka): 20 marzo;

(Prefettura di Hiroshima): 24 marzo; Parco Kochi (Prefettura di Kochi): 20 marzo;

(Prefettura di Kyoto): 1 aprile; Parco di Tsuruma (prefettura di Aichi): 22 marzo;

(Prefettura di Shizuoka): 23 marzo; Parco Takato Joshi (Prefettura di Nagano: 1 aprile;

(Prefettura di Tokyo): 19 marzo; Shiraishi Riverbank Thousand Trees at a Glance (Prefettura di Miyagi): 2 aprile;

(prefettura di Aomori): 18 aprile; Parco Goryokaku (prefettura di Hokkaido): 22 aprile;

La maggior parte di queste date di inizio previste sono simili, o leggermente precedenti alle previsioni iniziali dello scorso anno, che prevedevano l’inizio del periodo di fioritura a Tokyo per il 19 marzo, una settimana prima della media.

Sarebbe davvero bello poter andare in Giappone e godere della bellezza dei fiori di ciliegio. La domanda è: cambierà qualcosa a causa della pandemia? L’hanami si svolgerà nella maniera tradizionale? Non ci resta che attendere per sapere come si evolverà la situazione.

