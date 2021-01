Dal 2016 Ben Affleck è entrato nel DC Extended Universe. La sua interpretazione di Batman è stata controversa, ma l’attore ha interpretato altri supereroi, fra cui l’avvocato cieco Matt Murdock nel film Daredevil del 2003. Come il suo ritratto di Batman, quel film di Daredevil non è così terribile come la gente ricorda. Ad ogni modo, quando ha realizzato quel film, il signore supremo dei Marvel Studio Kevin Feige era un co-produttore.

Ben Affleck (Batman) e le sue parole di stima nei confronti del boss dei Marvel Studios Kevin Feige

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck ha tessuto le lodi dell’architetto del MCU, definendolo “il più grande produttore che sia mai vissuto“:

“Il fo**uto Kevin Feige è assolutamente, lo devi dire, il più grande produttore, il produttore di maggior successo che sia mai vissuto. È l’unico ragazzo al mondo che, se mi dicesse, ‘So cosa vuole il pubblico! Questo è quello che stiamo facendo!’, gli crederei al 100% “. Quel bastardo conosce il suo pubblico come nessun produttore (ha mai fatto prima); è un genio. Kevin è come il direttore di un circo; sa esattamente quanto ammiccare al pubblico, esattamente quando tirare le corde del cuore, esattamente quando fare gli effetti, quante battute, qual è la sensibilità, qual è il tono“.

Ora che il suo tempo come Batman è finito, vista l’imminente uscita di Justice League Snyder Cut prevista per questa primavera, Ben Affleck potrebbe essere alla ricerca di un altro tentativo di entrare nell’MCU? Forse il dottor Destino nel film I Fantastici Quattro? Per il momento, si tratta però solo di congetture. Le parole di stima e apprezzamento rivolte da Ben Affleck a Kevin Feige sono invece decisamente reali.

Ben Affleck ha vestito i panni di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, in un cameo in Suicide Squad, in Justice League, Justice League Snyder Cut e The Flash.

Acquistate Batman V Superman: Dawn of Justice QUI!