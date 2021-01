Direttamente da Anteprima 353, vi riportiamo le novità Panini Comics di marzo 2021: continua RAT-MAN GIGANTE, mentre arriva THE BOYS: CARA BECKY.

Le novità Panini Comics di marzo 2021

IL GROSSO

Autori: Daniele Daccò,

Veronica Ciancarini

Marzo • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Ci sono tre persone, e vogliono tre cose diverse. Una è parecchio grossa, un’altra è molto subdola e la terza è una donna incinta decisamente incazzata. Non avete la minima idea di cosa stia per succedere in questa storia unica e graffiante che affronta senza remore temi come il desiderio, il rimpianto e cosa significhi davvero combattere. Una graphic novel

imprevedibile come la vitadall’estro di Daniele “Rinoceronte” Daccò e dal talento della giovane Veronica Ciancarini.

MATANA 1 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

18 marzo • 18×26, S.,

32 pp., b/n • Euro 3,00

La Frontiera. Un luogo leggendario. E tra tutti coloro che cavalcavano senza sapere dove andare, c’era un uomo che cavalcava giorno e notte, grazie all’unguento del dottor Ragadini. Un uomo il cui nome veniva pronunciato con rispetto e paura: Matana! State pronti, perché è in arrivo un nuovo classico di Leo Ortolani!

EMBÈ? MAGAZINE 5

Autori:Simple & Madama

8 aprile • 14,5×19,5, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Tempo di aprire le finestre e lasciar entrare il profumo della primavera, raccogliere i fiori e correre felici sui prati… Giù da quel divanoooooo! Vi aspettiamo con tantissime vignette, i giochi della Madamista, le ricette per i pic-nic fuori porta e con un fantastico regalo: i

semi per piantare i fiori di Simple e Madama! Come dite? Non avete il giardino? Embè?

RAT-MAN GIGANTE 86

Autore: Leo Ortolani

8 aprile • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

La fine si avvicina! E la penultima, grande N-logia di RatMan comincia qui! La ristampa di Rat-Man Collection 101! Una pietra miliare di Leo Ortolani! E un diluvio, una valanga di schizzi, disegni e dietro le quinte inediti!

THE BOYS: CARA BECKY

Autori: Garth Ennis, Russ Braun

Marzo • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: The Boys: Dear Becky #1/8

Un nuovo volume della serie a fumetti bestseller in tutto il mondo, da cui è stata tratta la serie TV cult più vista di sempre di Prime Video! Dodici anni dopo gli eventi narrati in The Boys, Hughie è di nuovo a casa, in Scozia, dove intende finalmente sposare Annie attorniato da amici e familiari. Ma l’apparizione di un vecchio documento minaccia di riportare a galla alcuni drammatici eventi del passato: una storia dei Boys di cui Hughie non sapeva nulla e che, volente o nolente, ora dovrà scoprire…

SEA OF STARS VOL. 1: PERDUTO NEI CIELI SELVAGGI

Autori: Jason Aaron, Dennis Hallum, Stephen Green

Marzo • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Sea of Stars (2019) #1/5

Quello di camionista spaziale potrebbe sembrare un lavoro fighissimo, ma in realtà è spesso fin troppo noioso. Per questo, Gil pensa che sia sicuro farsi accompagnare in un viaggio dal figlio Kadyn. Un incredibile incidente, però, distrugge il loro mezzo, e i due vengono separati. E così, mentre Gil deve affrontare mille pericoli per sopravvivere e ritrovare il figlio, Kadyn stringe amicizia con una scimmia e un delfino spaziale. Dal genio di Jason Aaron (Scalped, The Goddamned) e di Dennis “Hopeless” Hallum (Avengers Arena), il primo capitolo di un’imperdibile saga fantascientifica per lettori di tutte le età.

BLACKBIRD VOL. 1

Autori: Sam Humphries, Jen Bartel

Giugno • 17×26, C.,

168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Blackbird #1/6

Nina Rodriguez è convinta che dietro alla sua apparente normalità, Los Angeles nasconda un mondo magico abitato da creature malvagie. Primo problema: la gente crede che sia pazza. Secondo problema: non è pazza, ha ragione. Una storia spettacolare firmata da due incredibili talenti, Sam Humphries (Harley Quinn) e Jen Bartel (Black Panther).

FAITHLESS VOL. 2

Autori: Brian Azzarello, Maria Llovet

Marzo • 17×26, C.,

160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Faithless II #1/6

Provocante, erotico, mistico: arriva il sequel dell’accattivante serie di Brian Azzarello e Maria Llovet. Faith continua la sua discesa nell’abisso della tentazione. Stavolta a farle da cornice è la splendida città epicentro della magia nera, Torino, con il diavolo che sarà al suo

fianco per guidarle la mano…

LE CRONACHE DI UNDER YORK VOL. 3: CONFRONTI

Autori: Sylvain Runberg, Mirka Andolfo

Marzo • 17×26, C.,

64 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Les Chroniques d’Under York tome 3

Alison Walker è una strega proveniente da un mondo magico situato nelle profondità di New York, ma l’ha abbandonato per vivere in superficie. L’antico dio babilonese Marduk è ora tornato con le sue orde demoniache impossessandosi della Terra, e Alison e suo fratello Bayard dovranno unirsi ai clan di Under York per affrontare la minaccia magica più pericolosa della Storia. Il volume conclusivo della serie urban fantasy disegnata da Mirka Andolfo, autrice bestseller di ControNatura e Mercy.

I MONDI DI THORGAL LUPA VOL. 4: NIDHOGG

Autori: Yann, Roman Surzhenko

Marzo • 19,5×26, B., 64 pp., col. • Euro 14,00

A grande richiesta, l’ultimo volume delle avventure soliste di Lupa, la secondogenita di Thorgal! L’epopea fantasy continua con l’incontro tra la ragazzina dai doni mistici e il serpente dei miti norreni Nidhogg! Di Yann & Roman Surzhenko, l’erede designato di Grzegorz Rosinski! Inoltre: una sezione esclusiva di extra per conoscere i mondi di Thorgal!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 47

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Damian Couceiro, Paul Allor, AA.VV.

Marzo • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #76/78, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #18, #21

I Triceraton sono arrivati sulla Terra, il pianeta dal quale millenni fa erano stati rapiti i loro antenati dinosauri, e la situazione è ora sul punto di precipitare. Mentre lo spettro di un’invasione porterà alla nascita di nuove e sconvolgenti alleanze, le Tartarughe Ninja si ritroveranno ancora una volta tra due fuochi!

STAR WARS 1

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

11 marzo • 17×26, S.,

64 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #1, Darth Vader (2020) #1

Il primo imperdibile numero della nuova serie di Star Wars! La Ribellione ha subito una disastrosa sconfitta a Hoth: Han Solo è in mano a Boba Fett, e Luke Skywalker ha appena scoperto che Darth Vader è suo padre. Nuovi nemici si profilano all’orizzonte per la Principessa Leia e compagni. Per Vader, invece, la missione è trovare e sterminare

chiunque gli abbia nascosto suo figlio! Un numero dalla lunghezza extra a un prezzo speciale!

STAR WARS VOL. 10: LA FUGA

Autori: Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta

Marzo • 17×26, B.,

136 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Star Wars (2015) #56/61

I ribelli sono in fuga. Dispersi, impauriti. La speranza è morta. Darth Vader stringe la presa dando loro la caccia senza pietà. Ma per Luke, Leia, Han e il resto dell’Alleanza, la lotta contro il malvagio Impero Galattico continua. Gli eroi dovranno rivolgersi ad alleati vecchi e nuovi se sperano di salvare la Ribellione nel suo momento più buio.

STAR WARS: NOVE ASSASSINI PER DART FENER

Autori: Tim Siedell, Stephen Thompson

Marzo • 17×26, B.,

128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Darth Vader and the Ninth Assassin #1/5

Otto assassini sono stati ingaggiati per uccidere Dart Fener. E otto assassini sono morti nell’impresa. Ma ora l’uomo che li ha assoldati ne cerca un nono. Un uomo pericoloso, sfuggente, e il solo nominarlo conduce alla morte… Una mortale partita a scacchi con l’Oscuro Signore dei Sith!

Le novità Panini Comics di marzo 2021 – Panini Kids

TOPOLINO JUNIOR 3

20 marzo • 20×26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il Battle 4 di Topolino!

Fumetti brevi e divertenti, giochi e attività creative per i piccoli lettori che amano Topolino. Questo terzo numero propone ai lettori in erba tante storie con i personaggi Disney più amati, tra arte, rubriche sugli animali e curiosità per stimolare le capacità cognitive

e la lettura. Divertimento assicurato, da soli o insieme a mamma e papà. In regalo il battle 4 di Topolino, per sfide entusiasmanti con gli amici e tutta la famiglia!

IL MIO PRIMO FUMETTO MIRACULOUS LADYBUG VOL. 6: CUORI IN BATTAGLIA

Autori: Giulia Adragna, AA.VV.

Marzo • 15,7×24, C., 80 pp., col. • Euro 9,90

Dagli episodi della seconda stagione TV di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, le avventure di Marinette e Adrien, alias Ladybug, e Chat Noir, diventano fumetto grazie al talento della disegnatrice Giulia Adragna! In questo volume, tra colpi di scena e rivelazioni sul potere dei Miraculous, inaspettati alleati si uniranno alla squadra dei due super eroi, che

si ritroveranno ad affrontare il malvagio Papillon in persona!

LEGO® BATMAN: ORDINE A GOTHAM CITY

Autori: AA.VV.

Marzo • 21×28, C.,

32 pp., col. • Euro 7,90

In regalo: la minifigura ufficiale di Batman con il suo mantello!

Nel cuore della notte, in cielo è apparso il Bat-segnale! Presto! Costruisci la tua minifigura dell’Uomo Pipistrello e lanciati in azione in questo libro activity di LEGO® Batman! Leggi i fumetti, risolvi gli enigmi e riporta l’ordine a Gotham City! In regalo la minifigura Lego® ufficiale di Batman con mantello!

MY LITTLE PONY 64

1 aprile • 20×28, S., 32 pp., col.

• Euro 4,90

In regalo: il microfono e gli stickers My Little Pony!

AVENGERS MAGAZINE 44 SPECIALE GUARDIANI DELLA GALASSIA

2 aprile • 19,8×28, S.,

32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo:una fantastica sorpresa degli Avengers!

LEGO® AVENGERS MAGAZINE 4

11 marzo • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® di Venom!

LEGO® FRIENDS 25

11 marzo • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set LEGO® musicale con cuccioli!

LEGO® STAR WARS 40

8 aprile • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® ufficiale dell’imperatore Palpatine™!

LEGO® JURASSIC WORLD 12

1 aprile • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set LEGO® del laboratorio di Wu!

LEGO® CITY 19

25 marzo • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® dell’operaio con scavatore

GORMITI MAGAZINE 17

27 marzo • 23×29, S.,

32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il dart shooter dei Gormiti!

MIRACULOUS LADYBUG MAGAZINE 39

15 marzo • 21×28, S.,

32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo:una fantastica sorpresa di Miraculous Ladybug!

SPIDER-MAN MAGAZINE 30

30 marzo • 19,8×28, S.,

32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il lanciadardi di Spider-Man!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MAGAZINE 49

25 marzo • 20×28, S.,

32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il phone shooter dei Ninja Turtles!

Nel frattempo, acquista Mercy: 1