Batman – The Dark Knight è il titolo della nuova miniserie annunciata da DC Comics per Aprile.

Scritta da Tom Taylor (DCeased, Suicide Squad) e illustrata da Andy Kubert (Batman e Figlio, Cosa è Successo al Cavaliere Oscuro?), la miniserie in sei albi porterà Batman oltreoceano per un’avventura in Europa ricca di azione.

In questo progetto troveremo un Batman più vecchio, vissuto, ma non meno efficiente ed efficace, forgiato da anni di battaglie; lo affiancheranno nuovi alleati e gli si frapporranno nuovi nemici.

Batman – The Dark Knight, la trama

Batman – The Dark Knight prende il via quando una tragedia orribile nel Regno Unito manda un messaggio molto personale e mortale al Cavaliere Oscuro.

Un messaggio che trascinerà fuori Batman da Gotham City per investigare e che lo metterà di fronte a una indagine impegnativa, ad avversari sconosciuti e nuovi alleati: tutto questo per stanare il villain noto come Equilibrium.

Inoltre a seguito di un incidente aereo mortale, il messaggio “BATMAN 147” appare a Bruce Wayne: è un indizio, un enigma o un’altra trappola per Batman?

Batman – The Dark Knight, il nuovo alleato

Tutti gli indizi sugli alleati di Batman in Batman – The Dark Knight portano a Cavaliere o Scudiero, dalle pagine di Batman Incorporated; ma chi si cela davvero dietro quei nomi?

E quanto potrà aiutarli un Bruce Wayne invecchiato, con le costole incrinate o una spalla slogata o con il dolore insito nell’essere Batman? Quando ne avrà davvero abbastanza il Cavaliere Oscuro?

Il primo numero sarà in vendita dal 13 Aprile e sarà composto da 26 pagine; Andy Kubert e Brad Anderson si occuperanno delle copertine e delle variant in cartoncino, mentre Riccardo Federici illustrerà la copertina variant in cartoncino limitata 1:25.

Ricordiamo che DC Comics ha annunciato anche le nuove Batman and Scooby-Doo Mysteries e The Next Batman Second Son.

