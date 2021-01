Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition è il gioco per PC che Epic Games Store regala questa settimana.

Per riscattare il gioco c’è tempo fino alle 17:00 del 21 Gennaio 2021, basta raggiungere questa pagina.

Sviluppato da EA DICE con la collaborazione di Criterion Games e Motive Studios, Star Wars: Battlefront II è stato pubblicato da Electronic Arts il 17 Novembre 2017 per PC, Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One.

La Celebration Edition include il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino al 20 Dicembre 2019.

Il gioco gratuito successivo, riscattabile fino al 28 Gennaio, sarà Galactic Civilizations III.

Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition, i dettagli

Epic Games Store descrive così Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition:

Metti alla prova la tua padronanza di blaster, spada laser e potere della Forza online e offline in STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition. Gli eroi nascono sul fronte di battaglia Diventa l’eroe della battaglia definitiva di STAR WARS™ con STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition! Ottieni STAR WARS Battlefront II e la collezione completa dei contenuti di personalizzazione resi disponibili attraverso l’acquisto in gioco dall’uscita, oltre a oggetti ispirati a STAR WARS™: L’ASCESA DI SKYWALKER™.*

*Contenuti di personalizzazione rilasciati dopo il 20 dicembre 2019 non saranno inclusi nella Celebration Edition.

Il futuro dei videogiochi di Star Wars

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato come i prossimi giochi di Star Wars usciranno sotto etichetta Lucasfilm Games, storico marchio nato nei primi Anni 80 che ha regalato ai videogiocatori titoli come Monkey Island o Full Throttle, ribattezzato LucasArts nel 1990.

Electronic Arts non avrà più la licenza esclusiva sulla saga, ma continuerà a sviluppare giochi per Lucasfilm Games; Ubisoft Massive, lo studio di Tom Clancy’s The Division, è al al lavoro su un gioco open world di Star Wars.

