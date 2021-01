Dopo l’annuncio di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch, ha iniziato a trendare Super Saiyan Mario, in seguito alle immagini condivise direttamente da Nintendo. Questo atipico crossover tra Dragon Ball e Super Mario danno vita a Super Saiyan Mario, un qualcosa di veramente mai visto o concepito prima d’ora.

Dalle immagini (di cui potete trovarne una qui sotto) potete notare il nostro beniamino con un costume che lo rende a tutti gli effetti Super Saiyan Mario, una mossa davvero inaspettata e che tutti hanno iniziato a ricondividere in maniera incontrollata, creando un trend che non sembra destinato ad esaurirsi a breve. Un personaggio come Super Saiyan Mario apre anche alla possibilità di vedere altri personaggi in queste vesti, come Luigi o Peach.

Li vedremo davvero? Noi speriamo di sì, ma finché non metteremo mani sul gioco sarà difficile dirlo.

Super Saiyan Mario in Super Mario 3D World

In concomitanza con l’uscita di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (dove potremo vedere di persona il famoso Super Saiyan Mario) Nintendo ha presentato una console Nintendo Switch in edizione speciale Mario (rosso e blu), con uno schema di colori che rende omaggio al costume dell’idraulico baffuto.

Questa edizione speciale della console sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dal 12 febbraio. Nella confezione ci saranno due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console dalla colorazione unica. Sono incluse anche una custodia blu e rossa e una pellicola protettiva per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

Voi eravate già imbattuti in Super Saiyan Mario dopo l’annuncio di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury? E soprattutto: avevate già giocato il capitolo originale per Wii U lo recupererete ora per la prima volta?

Compra subito Super Mario 3D All Stars Limited Edition per Nintendo Switch