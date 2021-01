L’artista che ha lavorato al trailer di Elden Ring, Gabriel Bjork Stiernstrom, ha pubblicato una concept art, direttamente dalla lavorazione del suddetto trailer. Come accompagnamento all’immagine, l’artista ha anche pubblicato un lungo post su Reddit, dove spiega qualche retroscena sul suo compito.

“Questo è stato il mio primo lavoro per conto della Digic Pictures, per cui ho realizzato questa concept art ormai due anni fa, nel gennaio 2019. Non sapevo quale fosse il progetto a cui ero al lavoro; l’unica cosa che sapevo era che il cliente fosse From Software. Ho saputo del progetto e del gioco quando fu rivelato all’E3, così come le altre persone. Questo dovrebbe farvi capire perché so così poco sul gioco.”

Se qualcuno aveva quindi qualche speranza di sapere informazioni su Elden Ring, purtroppo neanche Stiernstrom ne sa molto, sebbene possiate ammirare qui la sua splendida immagine di lavorazione.

Elden Ring – che fine ha fatto?

Si sa davvero molto poco su Elden Ring. L’unico trailer presentato alla stampa mostra per lo più immagini criptiche di oscurità e guerrieri, ma senza un qualcosa di preciso che ci dia idea di cosa sarà esattamente questo gioco. È lecito pensare che sarà sulla falsa riga dei precedenti, e che sarà più vicino a giochi come Dark Souls piuttosto che alle meccaniche di tempismo e di parata di Sekiro. Ma comunque queste restano, per adesso, pure speculazioni.

Elden Ring era stato annunciato all’E3 del 2019 e da allora se ne erano perse le tracce. Si tratta di un titolo che vede la collaborazione di George R. R. Martin, l’arcinoto scrittore de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“. Elden Ring potrebbe probabilmente arrivare quest’anno e ci si aspetta che possa essere cross-platform, ovvero uscire sia per PS4 e Xbox One, che per PS5 e Xbox Series X, ovvero la nona generazione di console. Oltre che ovviamente per PC.

Voi aspettate con trepidazione il nuovo titolo di From Software? Quali meccaniche e che stile vorreste vedere adottare a questo nuovo gioco di Miyazaki?

