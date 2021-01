Le uscite Planet Manga di Marzo 2021 vedono il debutto di alcune delle novità annunciate nei mesi scorsi, come le nuove serie di Ken il Guerriero e de L’Immortale, Konosuba o la prima light novel di Black Clover.

A seguire, dalla sezione dedicata del sito web ufficiale di Panini Comics, tutte le uscite Planet Manga di Marzo 2021, ristampe incluse; cliccando qui possiamo riguardare le uscite di Febbraio.

Le uscite Planet Manga di Marzo 2021 – Novità

KEN IL GUERRIERO: LE ORIGINI DEL MITO – REGENESIS 1

Autori: Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

Marzo • 13×18, B., 200 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

LA STORIA MILLENARIA DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO CAPITOLO

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto. Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 1

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

18 marzo • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

DALLA LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO ANIME, LA FOLLIA DI UN’ECCITANTE COMMEDIA…

Kazuma è morto, ma invece di raggiungere il paradiso, accetta di vivere in un mondo fantasy. Nella guerra contro Demon King sarà aiutato da una dea squattrinata, da una strega che può lanciare un solo incantesimo e da una paladina masochista…

L’IMMORTALE – IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU 1

Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

Marzo • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

L’alba di una nuova era sorge sul Giappone, con la riforma degli assetti governativi, l’apertura alle relazioni internazionali e una nuova generazione di guerrieri. Il futuro avrà ancora bisogno della spada dell’Immortale.

KUSHAMI (ETCIÙ)

Autore: Naoki Urasawa

Marzo • 14,8×21, B., 200 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

IN UN FOLGORANTE VOLUME UNICO, UNA RACCOLTA DI STORIE BREVI DALL’AUTORE DI ASADORA!, NAOKI URASAWA

Che si tratti di una gangster story, della missione impossibile di due topolini o della cronaca di un viaggio musicale a Los Angeles, il risultato non cambia: Naoki Urasawa vi affascinerà come solo un fuoriclasse dell’arte sequenziale sa fare.

BLACK CLOVER – IL LIBRO DEL TORO

Autori: Yûki Tabata, Johnny Onda

Marzo • 11,2×17,5, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 13,90

IL PRIMO ROMANZO ISPIRATO AL MONDO DI BLACK CLOVER

Come si sono incontrati Asta e Fanzell? Come ha imparato Noelle a gestire la sua energia magica? Cosa ci fanno Yami e Magna in una scuola di magia? Quattro avventure inedite per conoscere meglio i Cavalieri Magici del Toro Nero.

LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

ASADORA! 3

Autore: Naoki Urasawa

Marzo • 13×18, 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

LONE WOLF AND CUB OMNIBUS – COFANETTO 2

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Marzo • 18×25,2, B., 2112 pp., b/n • Euro 66,00

LONE WOLF AND CUB OMNIBUS 4

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Marzo • 18×25,2, B., 696 pp., b/n • Euro 22,00

LONE WOLF AND CUB OMNIBUS 5

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Marzo • 18×25,2, B., 712 pp., b/n • Euro 22,00

LONE WOLF AND CUB OMNIBUS 6

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Marzo • 18×25,2, B., 704 pp., b/n • Euro 22,00

SPY×FAMILY 3

Autore: Tatsuya Endo

11 marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

SPY×FAMILY 3 VARIANT

Autore: Tatsuya Endo

11 marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

KAIJIN REIJOH 2

Autore: Tetsuya Tashiro

Marzo • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

HINOWA GA CRUSH! 5

Autori: Takahiro, strelka

11 marzo • 13×18, B., 256 pp., b/n e col. • Euro 4,90

SPICE AND WOLF – DOUBLE EDITION 2 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Marzo • 13×18, B., 376 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

NANA & KAORU: BLACK LABEL 4

Autore: Ryuta Amazume

Marzo • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

IL MIO DANNATO RIVALE 5

Autore: Hashigo Sakurabi

Marzo • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

SING “YESTERDAY” FOR ME 2 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Marzo • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

AKIRA – NUOVA EDIZIONE 3 (DI 6)

Autore: Katsuhiro Otomo

Marzo • 18,5×25,6, B., 288 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 22,00

JUJUTSU KAISEN – SORCERY FIGHT 7

Autore: Gege Akutami

11 marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

PLUNDERER 9

Autore: Suu Minazuki

11 marzo • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

WOTAKOI LOVE IS HARD FOR OTAKU 7

Autore: Fujita

Marzo • 14,5×21, B., 144 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,90

WE NEVER LEARN 10

Autore: Taishi Tsutsui

25 marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

CITY HUNTER REBIRTH 6

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

Marzo • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

NOBILTÀ CONTADINA 6

Autore: Hiromu Arakawa

Marzo • 14,5×21, B., 120 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,50

APOSIMZ 6

Autore: Tsutomu Nihei

Marzo • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

RAGNA CRIMSON 6

Autore: Daiki Kobayashi

Marzo • 13×18, B, 240 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

KENGAN ASHURA 13

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Marzo • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SERAPH OF THE END GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 8

Autori: Takaya Kagami, You Asami

18 marzo • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

ZEBRA 21

Autore: Fumio Obata

Marzo • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 7,00

ZONE-00 17

Autore: Kiyo Qjo

Marzo • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

D.GRAY-MAN 27

Autore: Katsura Hoshino

18 marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 18 (DI 20)

Autore: Takehiko Inoue

Marzo • 11,5×17,5, B., 232 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

ARTE 12

Autore: Kei Ohkubo

Marzo • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 5,50

NANA – RELOADED EDITION 20

Autore: Ai Yazawa

Marzo • 11,5×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 6,50

OOKU 18

Autore: Fumi Yoshinaga

Marzo • 13×18, B., 212 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,50

SISTER & VAMPIRE 9

Autore: Akatsuki

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Le uscite Planet Manga di Marzo 2021 – Ristampe

L’ATTACCO DEI GIGANTI 1

SETTIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 2

SESTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 3

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 4

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 5

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 6

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 7

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 10

QUARTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 102 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION 1

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 17,6×26,5, B., 576 pp., b/n • Euro 25,00

L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION 2

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 17,6×26,5, B., 576 pp., b/n • Euro 25,00

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 1

OTTAVA RISTAMPA

Marzo • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 3

SESTA RISTAMPA

Marzo • 13×18, B., 240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 4

SESTA RISTAMPA

Marzo • 13×18, B., 240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 6

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

SLAM DUNK 6

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 312 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 8

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 352 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 9

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DEATH NOTE BLACK EDITION 1

SETTIMA RISTAMPA

Marzo • 14,5×21, B., 312 pp., b/n • Euro 18,00

DEATH NOTE BLACK EDITION 2

QUINTA RISTAMPA

Marzo • 14,5×21, B., 352 pp., b/n • Euro 18,00

DEATH NOTE BLACK EDITION 3

QUARTA RISTAMPA

Marzo • 14,5×21, B., 368 pp., b/n • Euro 18,00

ONE-PUNCH MAN 1

QUARTA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 11

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 14

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN 2

PRIMA RISTAMPA

Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Acquista Lone wolf & cub omnibus cofanetto 1