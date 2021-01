Direttamente da Anteprima 353, vi riportiamo tutte le novità Panini Marvel di marzo 2021 e oltre: continuano X-Men e Avengers, mentre arriva LOKI: AGENTE DI ASGARD.

Le novità Panini Marvel di marzo 2021

X-MEN 14

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Mahmud Asrar, Stefano Caselli

11 marzo • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Excalibur (2019) #15, X-Men (2019) #15

• X of Swords, capitolo 12!

• Ultimi duelli per la saga mutante dell’anno, con Gorgon, Cable e Apocalisse pronti a battersi all’ultimo sangue contro i campioni di Arakko!

• I segreti di Annihilation e i piani di Saturnyne prendono forma!

• Tutto si risolverà con l’ultimo scontro!

X OF SWORDS: DISTRUZIONE

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Pepe Larraz

11 marzo • 17×26 S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X of Swords: Destruction (2020) #1

• X of Swords, il gran finale!

• Il torneo per il destino di Krakoa si è concluso… e l’esito è stato tutt’altro che scontato!

• Jonathan Hickman proietta i mutanti verso il futuro grazie alle spettacolari tavole di Pepe Larraz (House of X)!

• Un finale che cambierà il mondo… a partire da Altromondo!

MARAUDERS 12

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

Marzo • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #16

• Il crossover mutante dell’anno si è concluso, e per Kate Pryde è giunto il momento di chiudere i conti in sospeso…

• …soprattutto con l’uomo che l’ha assassinata!

• Anche Lockheed ed Emma Frost daranno una mano!

• Disegni di un sempre più bravo Stefano Caselli!

NEW MUTANTS 11

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Marzo • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants #14

• La guerra contro Arakko e i suoi campioni è terminata, ma per alcuni dei Nuovi Mutanti la vita non sarà più la stessa!

• Intanto su Krakoa sta sorgendo un nuovo problema: l’educazione dei più giovani!

• Riusciranno Dani, Illyana, Shan e Warlock a essere un esempio da seguire?

• Inoltre, le origini di Amahl Farouk!

WOLVERINE 10

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert, Viktor Bogdanovic

18 marzo • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wolverine (2020) #350

• La serie originale di Wolverine tocca quota 350 uscite!

• Festeggiamo l’evento con un albo di lunghezza extra!

• Inizia una nuova saga, con il ritorno in scena di Maverick! Ma sarà un alleato o un nemico?

• Inoltre: Omega Red affronta tutta la Wolvie-family!

X-FACTOR 4

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Marzo • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #5

• Sofia Mantega era una mutante, ma perse i poteri nel fatidico M-Day. Ora è di nuovo fra noi, finalmente completa.

• Ma chi sta fornendo indizi importanti alla nuova X-Factor?

• Nel frattempo, Mille Occhi apre il cimitero di Krakoa agli ospiti con un bel party…

• …condito da omicidio finale!

X-FORCE 12

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2020) #15

• Dopo gli eventi di X of Swords, si torna alla normale programmazione e agli interrogatori lasciati in sospeso.

• Quali segreti nascondono Colosso e, soprattutto, Omega Red?

• I dilemmi morali di Jean Grey!

• Inoltre, una nuova minaccia marina raggiunge Krakoa!

AVENGERS 29

Autori: Jason Aaron, Dale Keown, Javier Garrón

11 marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #39/40

• Il ritorno della Forza Fenice!

• La famigerata entità cosmica è tornata sulla Terra per trovare un nuovo ospite.

• Per decidere chi sarà, i più potenti eroi e criminali dell’Universo Marvel si sfideranno!

• Inoltre, la storia della prima Fenice e degli Avengers di un milione di anni fa!

IRON MAN 4

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #4

• Rhodey è stato rapito!

• I piani di conquista di Korvac prendono forma con l’appoggio del Controllore e dell’Unicorno.

• Hellcat e Iron Man hanno avuto la peggio dopo il primo scontro, ma non si danno per vinti.

• Ma cosa è accaduto a Patsy? Quali conseguenze hanno avuto su di lei le scariche elettrice di Korvac?

THOR 10

Autori: Donny Cates, Nic Klein

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #10

• Donald Blake è tornato per farla pagare a Thor!

• La sua vita è stata tutta una menzogna…

• …e ora il “buon” dottore è pronto a raddrizzare i torti. Con il bisturi!

• Donny Cates firma una storia oscura e horror come non se ne sono mai viste sulla serie del Tonante!

CAPITAN AMERICA 28

Autori: Ta-Nehisi Coates, Daniel Acuña

11 marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #24

• Il Teschio Rosso è qui!

• Dopo gli ultimi sconvolgimenti, Sharon Carter è alla ricerca del suo nuovo posto nel mondo.

• A Madripoor, Aleksander e Alexa Lukin fanno i conti con un male incombente.

• Un nuovo capitolo di Tutti muoiono giovani disegnato dal grande Daniel Acuña!

SAVAGE AVENGERS 16

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

25 marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #14

• Caccia al tesoro mortale!

• Conan guida un gruppo di Savage Avengers – con due fenomenali nuovi membri – alla ricerca di un prezioso amuleto mistico.

• C’è solo un piccolo problema: è in possesso del drago asgardiano Sadurang…

• …e nell’Era Hyboriana probabilmente non conoscevano il detto “non svegliare il drago che dorme”!

FANTASTICI QUATTRO 28

Autori: Dan Slott, R.B. Silva

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #26

• Il Portale Eterno è stato aperto, consentendo l’arrivo di alcuni alieni nel nostro pianeta, tra i quali c’è… Funerea!

• I Fantastici Quattro devono assolutamente chiuderlo…

• …ma verranno ostacolati da qualcuno di insospettabile: Reed Richards!

• Inoltre: la rivelazione su Franklin che ha sconvolto i lettori d’oltreoceano!

AMAZING SPIDER-MAN 57

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Matthew Rosenberg,

Federico Vicentini, AA. VV.

11 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #54, Amazing Spider-Man #54.LR

• Lo scontro tra Spider-Man e Kindred raggiunge il suo culmine!

• Mai Peter Parker si è trovato così indifeso di fronte a un avversario!

• Si conclude La caduta dell’Ordine, e un osceno patto tra demoni viene sancito!

• Inoltre: il destino del Mangiapeccati!

AMAZING SPIDER-MAN 58

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #55

• Il gran finale di Ultimi resti, la saga che sta stravolgendo il mondo del Ragno!

• Non guarderete mai più Norman Osborn e Kingpin con gli stessi occhi!

• Qualcuno sta per mettersi tra Peter Parker e Kindred!

• Un numero che vi lascerà con il fiato sospeso!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 13

Autori: Saladin Ahmed, Marcelo Ferreira

Marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #20/21

• In questo numero… qualcuno morirà!

• Uno dei momenti più drammatici della vita di Miles Morales!

• Il gran finale della battaglia con Ultimatum!

• Disegni dell’artista brasiliano di Morbius: Il Vampiro Vivente!

VENOM 32

Autori: Donny Cates, Luke Ross, Guiu Villanova

11 marzo • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #30, Web of Venom: Empyre’s End (2020) #1

• Si conclude Venom Beyond con un finale mozzafiato che porta all’evento King in Black!

• Scopriamo cos’è successo alla conclusione della saga cosmica Empyre!

• Un racconto completo con protagonisti gli skrull e più simbionti di quanti ne possiate immaginare!

• Intanto, continua la marcia di Knull verso il pianeta Terra!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 7

Autori: Al Ewing, Marcio Takara, Stefano Landini

Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #7

• Dopo gli eventi di Empyre, è tempo di una pacifica conferenza tra i mondi!

• Se la mappa politica della galassia è stata ridisegnata, qual è il posto dei Guardiani?

• Ma soprattutto, perché tutti ce l’hanno tanto con Marvel Boy?

• Inoltre, una storia breve con Rocket e Groot!

L’IMMORTALE HULK 34

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #38/39

• Qualcuno sta attraversando la Porta Verde e vuole fare del male a Bruce Banner! E quando questo avviene, l’Hulk Diavolo la prende sul personale!

• Per lui la minaccia è lo Sfregio Verde…

• …mentre per lo Sfregio Verde è l’Hulk Diavolo!

• Ma solo uno di loro può essere l’Immortale Hulk!

DAREDEVIL 22

Autori: Chip Zdarsky, Manuel Garcia

1 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil Annual (2020) #1

• Un episodio inquietante che avrà grosse ripercussioni in futuro!

• Torna Mike Murdock, il fratello gemello di Matt, e l’intero passato di Daredevil verrà riscritto!

• Un oggetto mistico posseduto da Hood finirà nelle mani di Mike!

• Preparatevi a rivivere l’intera esistenza di Matt… questa volta in compagnia di un fratello!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 3

Autori: J.M. DeMatteis, Denny O’Neil, John Romita Jr., Herb Trimpe

25 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #223,

Marvel Team-Up (1972) #114/116

• La notte delle scimmie, il primo numero di Amazing Spider-Man firmato da J.M. DeMatteis!

• Tre estratti da Marvel Team-Up con altrettanti ospiti speciali al fianco del Tessiragnatele!

• Falcon! Il mitico Thor! La Valchiria!

• Un poker di racconti direttamente dal 1981 e 1982!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 27

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Bob McLeod

11 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #172/174, X-Men Gold (2014) #1

• Gli X-Men si riuniscono in Giappone per… il matrimonio di Wolverine!

• Un imperdibile arco narrativo di Chris Claremont e Paul Smith!

• Il mistero di Madelyne Pryor si infittisce: chi è la sosia di Jean Grey?

• Inoltre: la reunion di Claremont & Smith per celebrare i cinquant’anni degli Uomini X!

HOUSE OF X/POWERS OF X – COMPLETE EDITION

Autori: Jonathan Hickman, Pepe Larraz, R.B. Silva

Aprile • 18,3×27,7, C.,

448 pp., col. • Euro 41,00

Contiene: House of X (2019) #1/6, Powers of X (2019) #1/6

• Finalmente raccolta in un unico e poderoso volume, la saga che ha proiettato gli X-Men in una nuova era!

• Charles Xavier e Magneto si sono alleati per costruire un nuovo futuro per i mutanti!

• Dal visionario Jonathan Hickman (Secret Wars) per i magnifici disegni di Pepe Larraz e R.B. Silva!

• Una spettacolare opera di world building che ha incantato fan e critica in tutto il mondo!

BLACK WIDOW VOL. 1: I LEGAMI CHE CONTANO

Autori: Kelly Thompson, Elena Casagrande

Maggio • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Widow (2020) #1/5

• Debutta la nuova serie regolare della Vedova Nera!

• Natasha Romanoff ha trascorso la sua vita correndo. Da qualunque parte fosse schierata, non si è mai fermata un attimo.

• Ma qualcosa sta per cambiare: oltre il Golden Gate di San Francisco si cela un mistero che solo la più grande spia del mondo potrebbe risolvere.

• Disegni della sensazionale Elena Casagrande!

FALCON & WINTER SOLDIER: TAGLIA UNA TESTA

Autori: Derek Landy, Federico Vicentini

Marzo • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Falcon & Winter Soldier (2020) #1/5

• Il fumetto dedicato ai protagonisti della prossima, grande serie Disney+!

• Sam Wilson e Bucky Barnes: due amici di Steve Rogers, due ex Capitan America, due veri eroi!

• L’Hydra è tornata con un nuovo, misterioso leader e ha in programma sanguinosi attentati.

• Solo Falcon e Winter Soldier possono fermarla… ma devono farlo

in fretta!

LOKI: AGENTE DI ASGARD

Autori: Al Ewing, Lee Garbett, Jorge Coelho

Aprile • 18,3×27,7, C.,

504 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Loki: Agent of Asgard (2014) #1/17, Original Sin (2014) #5.1/5.5, All-New Marvel NOW! Point One (2014) #1

• Al servizio di sua maestà, la Madre di Tutti Freiya!

• Ecco a voi un Loki ancora più scaltro, forte e subdolo: l’unico e solo agente segreto di Asgardia!

• Un colpo alla Torre degli Avengers e la ricerca di un’antica spada magica sono solo due delle sue molteplici missioni.

• Dallo scrittore di L’Immortale Hulk, la serie che ha ridefinito il Dio degli Inganni in un unico volume!

STRANGE ACADEMY VOL. 1: PRIMA LEZIONE

Autori: Skottie Young,Humberto Ramos

Aprile • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Strange Academy (2020) #1/6

• Il primo volume della serie più attesa e acclamata dell’anno!

• Il Dottor Strange e l’intero corpo docente vi invitano a New Orleans per visitare la prima scuola per giovani maghi dell’Universo Marvel.

• Ma se si parla di arti mistiche, le insidie sono sempre dietro l’angolo, e anche un normale gioco tra amici può nascondere pericoli inaspettati…

• Benvenuti alla Strange Academy, speriamo che sopravviviate all’esperienza!

ANT-MAN: MONDO ALVEARE

Autori: Zeb Wells, Dylan Burnett

Aprile • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ant-Man (2020) #1/5

• Scott Lang è tornato, ed è più in forma che mai! Almeno, lui la pensa così.

• Sua figlia Cassie, alias Stinger, non è dello stesso avviso. Sarà perché al momento suo padre vive in un formicaio…

• Per guadagnare punti ai suoi occhi, Scott cerca un lavoro e finisce per trovare solo guai.

• Una cospirazione globale insettoide? Sembra proprio un lavoro per Ant-Man!

DEADPOOL

Autori: Skottie Young, Nic Klein, Ben Acker, Ben Blacker, AA.VV.

Aprile • 15×23, B.,

112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Deadpool (2018) #7, Deadpool Annual (2013) #1/2, Deadpool (2008) #49.1

• Deadpool affronta… Babbo Natale?

• E recita in un musical? E se la prende con Spider-Man? E poi che altro?

• Quattro storie pazzesche dedicate al più folle, scatenato e inarrestabile mercenario della storia!

• Un volume per imparare a conoscere meglio l’irriverente antieroe che ha conquistato il mondo!

ACCADEMIA AVENGERS VOL. 1: CURRICULUM

Autori: Christos Gage, Paul Tobin, Jeff Parker, Mike McKone

Marzo • 17×26, C.,

400 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: Avengers Academy (2010) #1/12, Enter the Heroic Age (2010) #1,

Thunderbolts (1997) #147, Avengers Academy Giant-Size (2011) #1

• Una delle serie Marvel di culto del nuovo millennio per la prima volta in volume!

• Sono una nuova generazione di eroi oppure la più grande minaccia per l’Universo Marvel?

• Norman Osborn ha reclutato sei adolescenti con super poteri per forgiarli a sua immagine.

• Toccherà a Hank Pym redimerli e addestrarli nell’Accademia Avengers!

EXILES VOL. 3: ISTINTI INNATURALI

Autori: Chuck Austen, Judd Winick, Clayton Henry, Skottie Young, AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Exiles (2001) #26/37, X-Men Unlimited (1993) #41

• Continua la raccolta della serie cult dei primi anni Duemila!

• Il gruppo di transfughi dimensionali di nuovo nelle mani del suo creatore, Judd Winick!

• Lo storico crossover tra X-Men e Exiles ideato da Chuck Austen e Clayton Henry!

• Inoltre, l’arrivo nel team di una stranissima Illyana Rasputin!

SPIDER-MAN NOIR: CREPUSCOLO A BABILONIA

Autori: Margaret Stohl, Juan Ferreyra

Marzo • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Spider-Man Noir (2020) #1/5

• Una storia inedita con protagonista il tormentato e cupo Ragno degli anni 30!

• Dopo essere tornato in vita in Spider-Verse, il Peter Parker di Terra-90214 deve ora affrontare la minaccia di Electro!

• Uno scontro con i nazisti ambientato in giro per il mondo, Italia compresa!

• Testi dell’autrice di La vita di Capitan Marvel e disegni dell’artista di Punisher Kill Krew

SIMBIONTE SPIDER-MAN VOL. 2: REALTÀ ALIENA

Autori: Peter David, Greg Land

Marzo • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Alien Reality (2020) #1/5

• La seconda storia dedicata allo Spider-Man con il costume alieno!

• Il Tessiragnatele si ritrova in un mondo parallelo dove lo Stregone Supremo è… Hobgoblin!

• Ospiti speciali, il Dottor Strange e la Vedova Nera!

• Una gemma rétro firmata dal leggendario sceneggiatore di Incredible Hulk!

PUNISHER COLLECTION VOL. 14: FACCIA A FACCIA CON KINGPIN

Autori: Mike Baron, Whilce Portacio

Marzo • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Punisher (1987) #14/20

• La sfida più mortale: Punisher contro Kingpin!

• Lo scontro che ha ispirato la serie TV di Daredevil!

• Disegni di una superstar degli anni Novanta: Whilce Portacio!

• Storie inedite in Italia nella versione a colori!

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 6: LA CADUTA DEL PANTHEON

Autori: Peter David, Gary Frank, Darick Robertson, John Estes, AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Tales to Astonish (1994) #1, Incredible Hulk vs. Venom (1994) #1, Incredible Hulk (1968) #420/426

• Un nuovo volume del fondamentale ciclo del Golia Verde scritto da Peter David!

• Hulk contro Hela, la regina asgardiana degli inferi. Qualcuno ha detto epico?

• E mentre Agamennone viene messo sotto processo, il Pantheon si appresta a vivere la sua ora più buia.

• Inoltre: una lunga avventura insieme a Hank Pym e Wasp, una battaglia inedita contro Venom, e Perché non vi sorprendano le tenebre, forse la storia di Hulk più toccante di sempre.

FANTASTICI QUATTRO: ANTITESI

Autori: Mark Waid, Neal Adams

Aprile • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Fantastic Four: Antithesis

(2020) #1/4

• Una meteora di origine ignota è appena emersa dall’iperspazio, e se i Fantastici Quattro non impediranno che colpisca Manhattan, ci saranno milioni di vittime!

• Galactus è scomparso, e solo lui ha il potere di sconfiggere un suo pari: Antitesi!

• Silver Surfer e il Quartetto attraversano la galassia alla ricerca del Divoratore di Mondi!

• Il leggendario artista Neal Adams disegna per la prima volta una saga dei Fab Four!

MORBIUS IL VAMPIRO VIVENTE: LA NOTTE DEL VAMPIRO

Autori: Steve Gerber, Doug Moench, Philip Craig Russell, Paul Gulacy,

AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

464 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Adventure Into Fear (1970) #20/31, Vampire Tales (1973) #2/5,

Vampire Tales (1973) #7/8, Vampire Tales (1973) #10/11, Giant-Size

Werewolf (1974) #4, Marvel Premiere (1972) #28, Marvel Preview (1975) #8

• Per guarire da una rara malattia che distrugge le sue cellule ematiche,

Michael Morbius si sottopone a un delicato esperimento dagli esiti drammatici!

• Lo scienziato si trasforma in uno spaventoso vampiro assetato di sangue!

• Per la prima volta in volume, le due spettacolari serie degli anni 70 dedicate al vampiro vivente della Marvel!

• Un viaggio agghiacciante nel mondo dell’orrore e del sovrannaturale!

WHAT IF? CLASSIC VOL. 1

Autori: Roy Thomas, Jim Shooter, Jim Craig, Herb Trimpe, Gil Kane

Aprile • 17×26, C.,

216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: What If? (1977) #1/6

• Nel Multiverso Marvel ogni quesito è lecito!

• Cosa sarebbe accaduto se Spider-Man fosse entrato a far parte dei Fantastici Quattro?

• E se Hulk avesse il cervello di Bruce Banner, gli Avengers non fossero mai esistiti e Capitan America non fosse scomparso durante la guerra?

• Il primo volume della collana che indaga tutti i possibili scenari nelle vite dei super eroi Marvel!

MARVEL OMNIBUS: DAREDEVIL DI ED BRUBAKER VOL. 2

Autori: Ed Brubaker, Michael Lark Luglio • 18,3×27,7, C.,

472 pp., col., con sovraccoperta

Euro 49,00

Contiene: Daredevil (1998) #106/119, Daredevil Annual (2007) #1, Daredevil: Blood of the Tarantula (2008) #1, Daredevil (1964) #500

• Il secondo e ultimo volume di uno dei cicli del Diavolo Rosso più drammatici e noir di sempre.

• Un criminale è nel braccio della morte, e toccherà a Matt Murdock dimostrare la sua innocenza.

• Daredevil dovrà vedersela con l’entrata in scena di Lady Bullseye, ma sarà un’avversaria o un’alleata? Certo, con quel nome…

• Infine, il gran finale della gestione di Ed Brubaker, con il ritorno del solo e unico Kingpin. Ma non aveva lasciato gli Stati Uniti?

FANTASTICI QUATTRO: RISOLVERE OGNI COSA

Autori: Jonathan Hickman, Dale Eaglesham, Neil Edwards

Marzo • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #570/574

• Tutto sembra tranquillo per i Fantastici Quattro: Ben e Johnny si preparano per una meritata vacanza, Val e Franklin vogliono far loro compagnia…

• …mentre Sue deve vedersela con un Reed come sempre immerso nei propri esperimenti.

• Tuttavia, nel tentativo di “risolvere ogni cosa”, Mr. Fantastic farà una scoperta che cambierà per sempre la sua vita e quella della Prima Famiglia Marvel.

• Jonathan Hickman prende le redini di Fantastic Four e ci ricorda perché quello del Quartetto è “il fumetto più straordinario del mondo”!

SPIDER-MAN: TORNANDO A CASA

Autori: J. Michael Straczynski, John Romita Jr.

Marzo • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) #30/35

• Chi è Ezekiel? E perché sembra conoscere i poteri di Spider-Man meglio dello stesso Peter Parker?

• Basta una domanda e la vita dell’Arrampicamuri cambierà per sempre.

• Sempre che il nostro eroe riesca ad avere la meglio contro un avversario tanto inquietante quanto all’apparenza inarrestabile: Morlun!

• Una delle saghe più importanti della storia del Tessiragnatele, realizzata da due dei più grandi ragnoautori di sempre: J. Michael Straczynski, qui al suo esordio sul personaggio, e John Romita Jr. Quello che si dice un classico!

MARVEL MASTERWORKS: MARVEL DUE-IN-UNO VOL. 2

Autori: Bill Mantlo, Roy Tomas, Ron Wilson, Sal Buscema

Luglio • 17×26, C., 296 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Marvel Two-in-One (1974) #11/20, Marvel Two-in-One Annual

(1977) #1, Marvel Team-Up (1972) #47, Fantastic Four (1961) Annual #11

• Chi tra gli eroi Marvel non vorrebbe combattere insieme a Ben Grimm?

• In questo volume lo faranno Spider-Man, Iron Man, Ka-Zar, Luke Cage e gli Invasori, oltre agli altri membri dei Fantastici Quattro.

• A placare la vostra sete di horror ci penseranno due ospiti da brivido come il Figlio di Satana e Morbius il Vampiro Vivente.

• E a rendere ancora più imperdibile questa raccolta di classici degli anni 70, un’avventura del nipote preferito di Zia Petunia e la Legione della Libertà contro il Terzo Reich!

MARVEL MASTERWORKS: THOR VOL. 10

Autori: Gerry Conway, John Buscema

Luglio • 17×26, C., 240 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Thor (1966) #206/216

• Una minaccia da oltre le stelle per il dio del Tuono!

• Chi ha ridotto in schiavitù il Padre di Tutti? E che speranze ci sono di sconfiggerlo?

• Insieme ai Tre Guerrieri e a Hildegarde, Thor dovrà liberare Odino da un nemico come non ne ha mai visti prima…

• E ancora, in un volume semplicemente imperdibile: Loki, l’Uomo Assorbente, Ulik e l’ineffabile Mercurio, l’Uomo della Quarta Dimensione!

AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE 1981-1982

Autori: Stan Lee, Larry Lieber, Fred Kida

Aprile • 28×21,6, C., con

sovraccoperta, 320 pp., b/n e col.

Euro 45,00

Contiene: Amazing Spider-Man: Ultimate Newspaper Comics Collection vol. 3

• Per la prima volta in Italia, la raccolta delle strip di Spider-Man scritte da Stan Lee tra il 1981 e il 1982!

• I successori di John Romita Sr. raccolgono il testimone e si lanciano in nuove avventure!

• Il micidiale ritorno del Dottor Octopus! La nuova ragazza di Peter Parker!

• Inoltre, un viaggio in Latveria alla ricerca di… un disco volante?

IL MOSTRO DI FRANKENSTEIN CLASSIC

Autori: Gary Friedrich, Doug Moench, Mike Ploog, John Buscema, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 576 pp, col.,

con sovraccoperta • Euro 59,00

Contiene: Contiene Frankenstein (1973) #1/18, Giant-Size Werewolf (1974) #2, Marvel Team-Up (1972) #36/37, Iron Man (1968) #101/102, Monsters Unleashed (1972) #2,

Monsters Unleashed (1972) #4/10, Legion of Monsters (1975) #1

• Torna il Mostro di Frankenstein! Tutte le storie Marvel degli anni 70 dedicate alla figura più terrificante della letteratura gotica e del cinema!

• La spaventosa parabola della creatura nata dalla fervida fantasia di Mary Shelley!

• Dopo le sue inquietanti origini, il mostro si imbarca in un ricerca disperata!

• Un’odissea che lo porterà a confrontarsi con Dracula, Licantropus e l’Uomo Lupo!

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ/IL MERAVIGLIOSO REGNO DI OZ

Autori: Eric Shanover, Skottie Young

Marzo • 15×23, B.,

368 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: The Wonderful Wizard of Oz #1/8, The Marvelous Land of Oz #1/8

• La Nona Arte incontra un classico senza tempo amato da tutte le generazioni!

• Il mondo dei romanzi di L. Frank Baum nello splendore immaginifico e nella poetica dolcezza delle tavole di Skottie Young, con i testi del celebre scrittore Eric Shanover.

• Preparatevi a camminare lungo la strada di mattoni gialli per l’avventura più grande della vostra vita!

• Due grandi storie raccolte in un volume per tutte le tasche!

CONAN IL CONQUISTATORE: L’ORA DEL DRAGONE

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane

Marzo • 17×26, C.,

288 pp., col. e b/n • Euro 29,00

Contiene: Giant-Size Conan (1974) #1/4, Savage Sword of Conan (1974) #8, #10, Conan the Barbarian Annual (1973) #4/5

• In un solo volume, l’adattamento dell’unico romanzo di Conan mai scritto da R.E. Howard!

• La versione a fumetti, apparsa in maniera frammentaria, e originariamente uscita parte a colori e parte in bianco e nero, viene per la prima volta proposta in un unico volume, tutta a colori, con l’aggiunta di due sequel.

• Un complotto di palazzo detronizza il re di Aquilonia, ma Conan va al contrattacco!

• Una gemma degli anni 70 della Marvel scritta dall’autore che ha portato il Barbaro Cimmero nei fumetti!

CONAN IL BARBARO 10

Autori: Jim Zub, Robert Gill, Luca Pizzari

25 marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #17/18

• Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, continua il bimestrale dedicato al Cimmero di Robert E. Howard!

• La storia completa La maledizione della stella della notte!

• Disegni degli autori di Serpent War e Old Man Quill!

• Preparatevi a un Conan furioso e scatenato come non lo avete mai visto!

