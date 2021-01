L’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 (qui trovate la mia recensione) non è stato semplicemente un “discorso della città” fatto da Willy Tybur grazie al suo finale che ha chiuso la puntata davvero con il botto!

Ma una delle figure più potenti di questo Paese, ovvero proprio Willy Tybur, ha rivelato la vera origine della “Grande Guerra dei Giganti” e di come mai tanti Eldiani si trovassero all’interno delle mura. Le nazioni del mondo sono terrorizzate dai Giganti, ma non tutto è ciò che sembra!

La storia originale che molti cittadini di Marley credevano veritiera circa la fine della “Grande Guerra dei Giganti” sta per essere rivoluzionato completamente dalle parole di Willy Tybur.

L’Attacco dei Giganti 4 – La vera storia del conflitto fra Eldiani e Marleyani

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sulla puntata 5 di L’Attacco dei Giganti 4.

Il grande guerriero Helos ha respinto i Giganti da solo, divenendo così l’eroe di Marley. Il fatto che un uomo sia riuscito da solo a sconfiggere un esercito di Giganti avrebbe dovuto destare qualche sospetto sulla veridicità del racconto, ma ai Marleyani faceva più comodo accettare questa balla, e Isayama ha infarcito la sua opera di tutta una serie di menzogne su scala globale davvero intrigante.

Ora che gli ambasciatori di tutto il mondo si sono riuniti per ascoltare un grande annuncio di Willy, il capo della famiglia Tybur dà loro più di quanto si aspettassero, rivelando la verità sul lignaggio della sua famiglia.

Helos non ha mai sconfitto i Giganti e non ha dicerto liberato il mondo dal dominio Eldiano. Piuttosto, Re Fritz, il capo del popolo Eldiano, ha contribuito a spingere la nazione di Marley in cima alla catena alimentare.

Come è stato rivelato, abbiamo appreso che Re Fritz aveva usato il potere del Gigante Fondatore per controllare innumerevoli Giganti Colossali, intrappolandoli all’interno delle mura, con il doppio fine di tenere il popolo Eldiano al sicuro al loro interno e di minaccia per il mondo esterno.

Ovviamente, tutto questo è cambiato quando il Colossale ha aperto una breccia in quelle mura, scatenando una raffica di Giganti su Eren Jaeger e i suoi amici, dando il via all’intera, sanguinosa vicenda.

Willy ha concluso il suo discorso dichiarando guerra all’isola di Paradis per colpa di Eren, che ha “rubato” il Fondatore, ma è stato ucciso all’istante da Eren, trasformatosi in Gigante, dando il via alla tanto attesa guerra tra il Corpo di Ricerca e i soldati di Marley nel loro territorio. Inutile dire che il resto di questa stagione finale sarà ricco di azione, per non dire altro!

