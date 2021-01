Dopo il lancio della sezione AVOD, che consente la visione gratuita di una selezione di film e documentari intervallati da annunci pubblicitari, la piattaforma CHILI (www.chili.com) continua ad arricchirsi e dal 15 gennaio al catalogo AVOD si aggiungono alcuni titoli davvero imperdibili che hanno fatto la storia del cinema degli ultimi quarant’anni.

Li si può scoprire visitando la seguente sezione dove si può leggere:

“Mettiamo sempre al primo posto i tuoi desideri, per questo abbiamo aggiunto al catalogo una sezione di film gratuiti con annunci pubblicitari.

PLAY GRATIS e inizia lo spettacolo!”

Basta registrarsi alla piattaforma (lo ricordiamo in modo gratuito) e poi accedere alla sezione, scegliere un titolo e premere play. L’iniziativa è interessante poiché uno dei baluardi dei servizi streaming è che a fronte di un abbonamento che si paga non ti costringono a “subìre” le interruzioni pubblicitarie. Qui però a fronte delle stesse la visione è completamente gratuita, senza dover attivare nessun abbonamento. Lasciamo agli spettatori e utenti l’ardua sentenza se l’iniziativa è valida o meno.

CHILI – i nuovi film che si possono vedere gratis con la pubblicità

Si parte con Sesso Bugie e Videotape, cult movie di Steven Soderbergh che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes nel 1989. Disponibili in AVOD anche Peggy Sue si è Sposata di Francis Ford Coppola, interpretato da Kathleen Turner e da un giovanissimo Nicolas Cage e un altro grande titolo da riscoprire come Boyz n the Hood – Strade Violente con il candidato all’Oscar John Singleton.

Tra i film gratis con pubblicità anche un grande classico degli anni ’70 come Cinque Pezzi Facili con Jack Nicholson, Mariti e Mogli di Woody Allen, il war movie Black Hawk Down di Ridley Scott, Foxcatcher con Mark Ruffalo e ancora Venere Nera di Abdellatif Kechiche presentato alla Mostra di Venezia del 2010.

Per accedere alla visione gratuita è necessario iscriversi alla piattaforma senza dover inserire un metodo di pagamento. La sezione AVOD è accessibile tramite app per iOS e Android, smart TV, Chromecast, Fire TV, OS e Windows e in base ai requisiti indicati sul sito ufficiale. Per guardare i film con pubblicità sarà necessario disattivare l’eventuale AdBlock presente sul proprio browser.

Recuperate Sesso Bugie e Videotape in blu-ray!