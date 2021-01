Jujutsu Kaisen non è certo estraneo a lasciare qua e là alcuni Easter Egg quando si tratta del mondo del cinema: ad esempio, abbiamo già visto Yuji Itadori mentre guarda una serie di film tra cui Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello.

Recentemente, il manga ha reso omaggio al celeberrimo mangaka horror Junji Ito e alla sua raccapricciante storia intitolata Uzumaki. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Jujutsu Kaisen incontra Junji Ito

La serie animata di Jujutsu Kaisen è ancora ai primi episodi. Creato dallo studio di animazione MAPPA (Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti 4), ma quest’anno sarà affiancato anche da opere come l’adattamento anime di Uzumaki.

Jujutsu Kaisen è noto non solo per aver introdotto alcune “maledizioni” davvero inquietanti, ma nella serie ci sono anche alcuni momenti esilaranti. Con l’allenamento di Yuji Itadori che gli richiede di guardare decine di film di successo di Hollywood per controllare l’energia maledetta che scorre nelle sue vene, la serie anime ha avuto l’opportunità di inserire una serie di riferimenti alla cultura pop. Anche se qui si fa riferimento al lavoro di Junji Ito, di certo non c’è nulla di divertente in quanto Jujutsu Kaisen utilizza uno dei suoi cattivi più terrificanti per dare vita a questo Easter Egg!

L’utente di Twitter Otaku Calendar JP ha condiviso questo impressionante Easter Egg in cui il cattivo di Jujutsu Kaisen, Suguru Geto, invoca una creatura che assomiglia moltissimo al personaggio di Uzumaki di Junji Ito che è stato contorto dalla sua ossessione per le spirali in una forma che non sembra nemmeno più umana; a tal proposito, se avete voglia di vedere un bel mappazzone umano anche in live action vi consiglio la visione del film horror cult Society – The Horror, diretto da Brian Yuzna e datato 1989):

Jujutsu Kaisen paid homage to Junji Ito's Uzumaki (うずまき).

Jujutsu Kaisen paid homage to Junji Ito's Uzumaki (うずまき).

Jujutsu Kaisen sta amplificando ulteriormente la sua popolarità da quando l’anime è giunto durante la stagione autunnale dello scorso anno, introducendo un numero considerevole di nuovi fan di questa storia!

Anche se è decisamente improbabile che le storie di Jujutsu Kaisen e quelle create da Junji Ito avranno mai un crossover ufficiale, la serie shonen mostra creature che sembrano essere state strappate dal mondo dell’orrore!

