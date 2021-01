Le novità Star Comics di Marzo 2021 sono state aggiunte alla sezione ultime uscite del sito web ufficiale della casa editrice.

Le possiamo consultare di seguito, mentre cliccando qui possiamo ripassare le uscite di Febbraio.

Le novità Star Comics di Marzo 2021 – 3/3

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK n.2

di Kohei Horikoshi

€ 8,90

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ROMANZO

di Eiichiro Oda , Tatsuya Hamazaki

€ 15,00

HITORIJIME MY HERO n.4

di Memeco Arii

€ 6,50

TOKIMEKI TONIGHT – LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO

di Koi Ikeno

€ 5,90

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.1

di Makoto Kobayashi

€ 8,00

ONE PIECE n.97

di Eiichiro Oda

€ 4,30

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA

di Boichi, Riichiro Inagaki

€ 4,90

SUNSET LIGHT n.2

di Maki Usami

€ 5,50

Le novità Star Comics di Marzo 2021 – 10/3

DOCTOR TOMORROW

di Alejandro Arbona, Diego Rodriguez, Jim Towe, Kelly Fitzpatrick

€ 8,90

YEAR ZERO

di Benjamin Percy, Lee Loughridge, Ramon Rosanas

€ 14,90

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n.9

di Naoko Takeuchi

€ 14,90

JOJONIUM n.10

di Hirohiko Araki

€ 15,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n.12

di Koyoharu Gotouge

€ 4,50

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS n.9

di Ichiro Takahashi, Sawako Hirabayashi, Tadatoshi Fujimaki

€ 4,50

SAVAGE SEASON n.3

di Mari Okada, Nao Emoto

€ 5,50

DOMANI IL PRANZO SEI TU n.1

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

REAL ACCOUNT n.23

di Okushou, Shizumu Watanabe

€ 4,30

TALES OF WEDDING RINGS n.8

di Maybe

€ 5,90

REQUIEM OF THE ROSE KING n.13

di Aya Kanno

€ 4,90

SEIRI-CHAN n.2

di Ken Koyama

€ 12,00

Le novità Star Comics di Marzo 2021 – 17/3

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR n.3

di Clayton Crain, Diego Bernard, Greg Pak, Trevor Hairsine

€ 8,90

JOJOLION n.23

di Hirohiko Araki

€ 4,70

TO YOUR ETERNITY n.12

di Yoshitoki Oima

€ 5,50

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n.8

di Clamp

€ 4,50

BORN TO BE ON AIR! n.7

di Hiroaki Samura

€ 5,90

ORESAMA TEACHER n.29

di Izumi Tsubaki

€ 4,30

GINTAMA n.69

di Hideaki Sorachi

€ 4,90

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n.13

di Kore Yamazaki

€ 5,90

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO n.3

di Gosho Aoyama

€ 5,50

Le novità Star Comics di Marzo 2021 – 24/3

FAIRY TAIL COLLECTION n.4

di Hiro Mashima

€ 25,80

GUNDAM THUNDERBOLT n.14

di Hajime Yatate, Yasuo Ohtagaki, Yoshiyuki Tomino

€ 6,00

RAW HERO n.5

di Akira Hiramoto

€ 5,50

PERFECT WORLD n.11

di Rie Aruga

€ 4,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n.23

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

MISSIONS OF LOVE n.19

di Ema Toyama

€ 4,30

HAIKYU!! n.41

di Haruichi Furudate

€ 4,30

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.25

di Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

€ 5,90

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI n.2

di Akira Toriyama

€ 6,90

