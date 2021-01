Il mio vicino Totoro è uno degli anime più iconici dello Studio Ghibli. Con i suoi temi naturali, la simpatica mascotte e la storia commovente, il film del 1988 è popolare in tutto il mondo. Ecco perché la designer spagnola di pelletteria di lusso Loewe ha creato una collezione in collaborazione con il leggendario Studio Ghibli giapponese, composta da borse e accessori basati sui personaggi e i paesaggi di fantasia de Il mio vicino Totoro.

Il mio vicino Totoro – i nuovi capi sono pronti per essere indossati

La collezione contiene borse, accessori e moda prêt- à -porter, che presentano tutti i personaggi del film, come lo stesso Totoro, i coniglietti della polvere e i due Totoro più piccoli, oltre a scene della natura dell’anime, come l’albero di Totoro e i campi erbosi intorno alla casa di Satsuki e Mei.

Le borse includono alcuni degli stili distintivi di Loewe, come il loro popolare puzzle, amaca e borse a palloncino, decorate con motivi Ghibli.

Gli accessori includono custodie per carte, portafogli, cinturini in pelle, ciondoli e persino una cover per telefono.

Se la moda prêt-à-porter è più quello che stai cercando, Loewe’s offre una vasta gamma di opzioni: T-shirt, felpe con cappuccio, maglie a bottoni oversize, gonne e pantaloncini, scarpe e, naturalmente, giacche di pelle. Tutti sono progettati per avere raccordi sciolti e forme rilassate per adattarsi al senso di libertà del film.

In totale sono stati rilasciati 58 articoli diversi disponibili per la spedizione in tutto il mondo dal negozio online Loewe. Ovviamente si tratta di articoli di moda di marca di lusso, quindi aspettati di pagare un bel prezzo per ognuno di essi (la custodia per iPhone da sola, ad esempio, costa 450 dollari). Sono realizzati a mano, utilizzando tecniche specifiche di Loewe, e i prodotti in pelle sono in vera pelle al 100%, quindi per alcuni potrebbero valere il prezzo. Non aspettare però per fare il tuo acquisto; questa è una collezione in edizione limitata, quindi devi affrettarti!

