Le uscite Goen del 22 Gennaio 2021 includono i nuovi volumi di serie in corso come Karakuri Circus, Capitan Harlock Dimension Voyage, Are you Alice? e Dentro Mari.

Tornano inoltre disponibili i primi volumi delle popolari opere di Shungiku Nakamura, Junjo Romantica e Sekaiichi Hatsukoi.

Di seguito tutte le uscite Goen del 22 Gennaio 2021, qui le novità dei prossimi mesi.

Le uscite Goen del 22 Gennaio 2021

KI SUPPLEMENT #11

CELESTIAL CLOTHES 9

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867127849

YOKAI COLLECTION #23

KARAKURI CIRCUS 23

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788892840102

CULT COLLECTION #49

CAPITAN HARLOCK DIMENSION VOYAGE 8

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 7,50 €

Isbn: 9788892840034

CULT COLLECTION #51

CAPITAN HARLOCK DIMENSION VOYAGE 9

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 7,50 €

Isbn: 9788892840065

VELVET COLLECTION #32

ARE YOU ALICE? 11

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788892840256

VELVET COLLECTION #33

KARNEVAL 13

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 7,50 €

Isbn: 9788867129577

MIRAI COLLECTION #42

DENTRO MARI 7

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788892840287

MIRAI COLLECTION #43

DENTRO MARI 8

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788892840447

DANSEI COLLECTION #48

FORZA GENKI 10

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,50 €

Isbn: 9788892840126

MEMAI COLLECTION #31

RIN 7

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788867126729

NYU SUPPLEMENT #28

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI 8

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,50 €

Isbn: 9788892840119

NYU COLLECTION #45

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI 3

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788892840409

KOKESHI COLLECTION #28

PIECE OF CAKE 4

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867128013

CULT COLLECTION #55

KISEIJU REVERSI 4

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 9,95 €

Isbn: 9788892840423

SF COLLECTION #20

ZELPHY OF THE AION 3

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788867128549

BL COLLECTION #10

JUNJO ROMANTICA 1

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867124527

BL COLLECTION #13

JUNJO ROMANTICA 2

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867125036

BL COLLECTION #11

SEKAIICHI HATSUKOI 1

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867124404

BL COLLECTION #15

SEKAIICHI HATSUKOI 2

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867125364

