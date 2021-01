Record di vendite per Violet Evergarden: The Movie prodotto dalla Kyoto Animation. Il film ha venduto 1.450.000 biglietti per 2,1 miliardi di yen (circa 20,2 milioni di dollari) dalla sua prima uscita nelle sale giapponesi.

Violet Evergarden: The Movie – un grande successo

Violet Evergarden: The Movie è stato inaugurato in Giappone il 18 settembre dello scorso anno e si è classificato al secondo posto nel suo weekend di apertura. Violet Evergarden è anche il secondo film anime a venire proiettato nei cinema Dolby dopo la prima trilogia di Gundam.

Gli spettatori del film hanno ricevuto un esclusivo biglietto commemorativo:

Kyoto Animation aveva posticipato l’apertura del film a causa del COVID-19. Il film avrebbe dovuto essere lanciato in Giappone il 24 aprile. Si è trattato del secondo ritardo per il film, in quanto era originariamente previsto per il 10 gennaio 2020.

Violet Evergarden – il franchise

Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati da Kyoto Animation, sotto l’etichetta KA Esuma Bunko.

Violet Evergarden, una ragazza precedentemente nota come “l’arma”, ha lasciato il campo di battaglia per iniziare una nuova vita presso il Servizio Postale CH. Là è profondamente commossa dal lavoro delle Auto Memories Doll, che trasportano i pensieri delle persone e li trasformano in parole. Violet inizia il suo viaggio come Auto Memories Doll e si ritrova faccia a faccia con le varie emozioni delle persone e con le differenti forme dell’amore. Tutto mentre cerca il significato di quelle parole.

Un adattamento anime, sempre prodotto da Kyoto Animation, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone il 10 gennaio 2018. Viene distribuito in simulcast in tutto il mondo da Netflix a partire dal giorno successivo; l’episodio extra Violet Evergarden: Kitto “Ai” wo Shiru Hi ga Kuru no Darou ha debuttato a Luglio 2018, mentre lo special Violet Evergarden Gaiden: Eternity and the Auto Memory Doll è arrivato in anteprima nei cinema del Giappone a Settembre 2019 ed è disponibile su Netflix dal 2 Aprile 2020. Questo film ha guadagnato un totale cumulativo di 831 milioni di yen (circa 7,90 milioni di dollari).

