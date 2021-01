Chris Evans, l’attore che ha interpretato Captain America nel Marvel Cinematic Universe fino ad Avengers: Endgame, ha risposto con un tweet ai report che lo vedevano coinvolto in un nuovo progetto assieme a Marvel.

Chris Evans tornerà davvero?

Giusto qualche ora fa avevamo riportato un possibile ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, in un ruolo molto simile a quello interpretato da Robert Downey Jr. in Spider-Man: Homecoming e Captain America: Civil War, ma sembrerebbe essere una notizia anche per lo stesso attore, che si è dimostrato incosciente della situazione ipotizzata da Deadline nella scorsa giornata.

Tramite un tweet, Chris Evans ha espresso il suo disappunto riguardo i rumors che lo vedevano nuovamente coinvolto nel Marvel Cinematic Universe nuovamente con la tuta rosso-blu e lo scudo in mano.

“Mi è nuova”

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Non è la prima volta che un attore nega il proprio coinvolgimento nel casting del Marvel Cinematic Universe. Tatiana Maslany, conosciuta per Orphan Black, aveva negato di esser stata scelta per il ruolo da protagonista della nuova serie live-action She-Hulk, disponibile sul catalogo Disney+ a partire dal 2022, durante lo scorso ottobre, sebbene sia stata confermata poco tempo dopo.

Il primo Captain America

Chris Evans aveva però appeso al chiodo lo scudo, esprimendo la sua volontà di non tornare a far parte del gruppo di supereroi più forti del mondo, terminando la sua carriera nei cinecomics con il commuovente passaggio di testimone avvenuto alla fine di Avengers: Endgame, quando Steve Rogers, dopo aver riacciuffato quella vita che aveva tanto desiderato, si era detto soddisfatto del decorso delle vicende che aveva vissuto.

come back pic.twitter.com/EJmT8cdzhL — zach saw wandavision (@civiIswar) January 14, 2021

Successivamente, l’attore si è detto divertito dalla mole di apprezzamento da parte dei suoi fans, che, nella speranza di un suo reale ritorno nel MCU, si sono sbizzarriti, citando alcuni dei momenti più importanti di Chris Evans tra film della Marvel, personalizzati per le esigenze del momento.

Ci sono state voci nel febbraio 2019 secondo cui la Marvel aveva offerto a Evans la possibilità di lavorare da dietro la telecamera, su un potenziale progetto MCU. Si tratterebbe della regia di alcuni episodi delle varie serie speciali che la Marvel sta portando sul catalogo Disney+. La prima puntata, WandaVision, debutterà oggi, 15 gennaio.

Acquista la t-Shirt di Captain America