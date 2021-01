Netflix ha annunciato di recente che molto presto trasmetterà in streaming l’anime di Così Parlò Rohan Kishibe (Kishibe Rohan wa Ugokanai), il manga spinoff creato dal Maestro Hirohiko Araki per il suo Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Per celebrare questo straordinario e attesissimo evento, Netflix ha anche pubblicato la locandina ufficiale dell’OAV, che trovate qui in basso, e anche un trailer sottotitolato in inglese per l’anime, che invece potete vedere in cima a questo articolo.

Così Parlò Rohan Kishibe e Le Bizzarre Avventure di JoJo

Così Parlò Rohan Kishibe è una serie di manga one-shot creati dall’autore di Le Bizzarre Avventure di JoJo, ovvero Hirohiko Araki. Il protagonista è chiaramente Rohan Kishibe, il mangaka (nonché alter ego immaginario di Araki stesso come artista manga) che compare in Le Bizzarre Avventure di JoJo – Diamond Is Unbreakable.

Shueisha ha pubblicato il primo volume che contiene le diverse storie di Rohan nel novembre 2013. L’ultima uscita del manga, intitolata Episodio 9: The Run, ha debuttato il 26 febbraio 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di proprietà del gruppo editoriale Shueisha.

Lo studio di animazione David Production, che ha curato anche la realizzazione di tutte le serie animate basate sulle diverse saghe di JoJo, ha adattato due storie di Così Parlò Rohan Kishibe grazie al lavoro del regista Toshiyuki Kato e del character designer Shunichi Ishimoto.

L’episodio “Fugō Mura” era già disponibile per le persone che hanno acquistato tutte e 13 le uscite in DVD o Blu-ray dell’anime Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable nel 2017. L’episodio “Mutsukabezaka” è arrivato con il il secondo volume del manga nel luglio 2018. Crunchyroll ha trasmesso la prima oltreoceano di “Fugō Mura” al suo evento Crunchyroll Expo nell’agosto 2019.

David Production ha quindi prodotto due nuovi episodi, “Zange-shitsu” e “The Run”, che sono stati proiettati in nove occasioni in sei città del Giappone tra dicembre 2019 e marzo 2020.

Il manga ha anche ispirato una miniserie live-action di tre episodi andata in onda in Giappone il 28, 29 e 30 dicembre.

Così Parlò Rohan Kishibe – La data di uscita

La versione animata da David Production di Così Parlò Rohan Kishibe sarà distribuita da Netflix in 190 paesi a partire dal prossimo 18 febbraio.

