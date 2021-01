Demon Slayer è stato l’anime più seguito del 2020 riuscendo a battere ogni record possibile, sia per quanto riguarda il film, sia per i numeri vertiginosi che ha venduto il manga, senza contare i numerosi elogi che ha ricevuto da autori famosi. Insomma, Demon Slayer sembra che non possa essere fermato.

L’ultimo omaggio a Demon Slayer, pubblicato su Twitter, mostra Tanjiro in una strana situazione hentai.

Demon Slayer – una fan art davvero inusuale

La fan art è creata da Keishu Ando, ​​il creatore di Hentai Kamen. La serie è una commedia per adulti che segue un osceno supereroe dopo che ha scoperto i suoi poteri unici. Ando ha voluto dedicare uno strano omaggio a Demon Slayer, mostrando come Tanjiro e Hentai Kamen avrebbero lavorato bene insieme.

Il disegno mostra un Tanjiro scioccato mentre un paio di mutandine a scacchi verdi e neri gli piove sulla sua testa. Sullo sfondo, i fan di Demon Slayer possono vedere uno dei poteri di Tanjiro sferzare avanti e indietro mentre lo spadaccino cerca l’aria.

Questo è quello che Tanjiro dice nei balloons:

“Cosa c’è con queste mutandine, è così facile fare la tecnica della concentrazione assoluta”

Per quanto riguarda il Tweet stesso, Ando ha semplicemente scritto “piggyback”, come un modo per riconoscere la sua trovata pubblicitaria. E visto quanto è diventato virale il suo Tweet, diciamo che l’artista ha fatto un buon lavoro radunando i fan.

Quest’opera d’arte è certamente strana, ma ha una sua logica quando ti rendi conto di come funziona Hentai Kamen. La serie infatti segue un ragazzo che scopre di avere dei superpoteri seriamente pervertiti ma solo quando indossa la biancheria intima femminile. I poteri vengono da sua madre che lavora come dominatrice, e la commedia per adulti segue il suo eroe mentre abbatte i cattivi in ​​modi sempre più osceni. Quindi Tanjiro ha ragione a sembrare fuori di testa in questa fan art.

Cosa ne pensi di questo strano tributo a Demon Slayer? Diccelo nei commenti!

