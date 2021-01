Dragon Ball Super 68: nuova apparizione di un importante Saiyan

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il sito web ufficiale dedicato al franchise di Dragon Ball ha pubblicato nelle ultime ore le prime bozze del Capitolo 68 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, che narra il secondo appuntamento del nuovo arco narrativo di Granola, il Sopravvissuto.

Il manga quindi è pronto ad una nuova storia, dopo essersi lasciato alle spalle Moro, e proverà nuovamente a far appassionare i fan con un gradito ritorno.

Bardock appare

Difatti, secondo quanto emerso dalle anticipazioni delle bozze, pare che il Capitolo 68 offrirà un flashback all’interno del quale i Saiyan, ancora al cospetto e sotto gli ordini di Freezer prima che quest’ultimo li decimasse, invadono e distruggono un pianeta: il pianeta della razza del nuovo protagonista Granola, i Cerealians (o i Cereal).

Granola, il sopravvissuto della razza, sta vivendo proprio questo flashback attraverso un incubo che raggiunge subito il picco.

Nel sogno vediamo apparire un Saiyan in forma Oozaru e pare proprio che sia Bardock a giudicare dall’iconica cicatrice sotto l’occhio. Possiamo guardare la tavola in cui appare calce all’articolo.

La triste storia di Granola

Il guerriero si risveglia e rivela che la sua razza era stata eliminata dai Saiyan e da Freezer e poco tempo dopo il villain aveva deciso, come sappiamo, di liberarsi dei Saiyan. Granola, ancora, crede che non debba vendicare la sua specie poichè per lui sia i Saiyan che Freezer sono ormai morti, ma in realtà non è così e questo è il motivo per il quale continua a rivivere tali incubi.

Quel Saiyan pare essere proprio Bardock e quindi ormai è lecito immaginare che per Goku sono in arrivo altri guai.

L’inizio della vendetta

Granola è il sopravvissuto della sua razza decimata dai Saiyan e una volta che verrà a scoprire che il figlio di Bardock (Saiyan che continua a tormentarlo), Goku, è vivo e vegeto punterà alla sua testa in cerca di vendetta (senza scordare Freezer vista la sua resurrezione in occasione del Torneo del Potere).

E al momento, a proposito di vendetta, Granola è alla ricerca di Freezer per dare giustizia al suo popolo.

Che dite, si aprono sicuramente spiragli interessanti sul nuovo arco narrativo. Vero?

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 67, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

