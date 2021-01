Anche questo mese, vi riportiamo le novità saldaPress di febbraio 2021, con tanti titoli da non perdere: arriva il terzo volume di ZERO, così come il secondo di DIE! DIE! DIE! e GODZILLA 5.

Le novità saldaPress di febbraio 2021 – 4 febbraio

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS 1945: GERMANIA / 1973 GOLAN

DI GARTH ENNIS, DAVID LLOYD E THOMAS AIRA

144 pagine – 16,8 x 25,6 cm colore, cartonato € 19,90

Si conclude con questo ottavo volume la pubblicazione delle grandi storie di guerra di Garth Ennis nell’edizione cronologica progettata da saldaPress per il mercato italiano.

In questo ottavo e ultimo volume:

– J COME JENNY (disegni di David Lloyd, il disegnatore di V FOR VENDETTA di Alan Moore): durante il secondo conflitto mondiale, lo scontro tra un pilota britannico vuole vendicarsi dei nazisti che hanno ucciso la sua famiglia e il co-pilota che ha invece idee più pacifiste.

– I FIGLI DI ISRAELE (disegni di Thomas Aira): la feroce battaglia durante la guerra del Yom Kippur del 1973 tra arabi e israeliani, con dotta dalle due fazioni servendosi dei carri armati. Una storia più recente, che suona quasi come un monito.

Le novità saldaPress di febbraio 2021 – 11 febbraio

ZERO VOL. 3- LA TENEREZZA DEI LUPI

DI ALEŠ KOT E AA.VV.

144 pagine – 16,8 x 25,6 cm colore, cartonato € 19.90 ISBN: 9788869197871

Aleš Kot è un giovane, eccentrico e geniale sceneggiatore, considerato oggi tra i nomi più interessanti del fumetto USA. Capace di spiazzare il lettore e di immaginare nuove diramazioni narrative per il medium, ha trovato in ZERO la serie perfetta per esprimere il proprio talento. Non a caso, ZERO è uno dei suoi lavori più apprezzati, proprio per come sorprende e spiazza il lettore, trascinandolo in territori oscuri e assolutamente inaspettati. Edward Zero ha smesso di essere una spia fuorilegge e ha lasciato il lavoro all’Agenzia. Ora conduce una vita migliore e sicuramente più tranquilla in Islanda. Ma l’e ruzione di un vulcano e alcuni frammenti del suo passato che riemergono all’improvviso lo mettono in crisi: è venuto il momento di rimettersi al lavoro? Palestina, Belfast e il laboratorio nel bosco: tutto torna in gioco.

SATELLITELLITE SAM VOL. 2

DI MATT FRACTION E HOWARD CHAYKIN

144 pagine – 18 x 27,5 cm colore, cartonato € 19.90 ISBN: 9788869196423

Prosegue il torbido noir firmato da due grandi autori del fumetto USA – New York, 1951. Carlyle White, creatore e star del programma televisivo SATELLITE SAM, viene trovato morto in uno squallido appartamento. Morte accidentale, sentenzia il coroner. Ma quello che emerge dall’indagine della polizia porta alla luce una situazione compromettente, frammenti di una vita segreta che sarà compito del figlio di White, Michael, ricomporre. Misteri, bugie e peccati sepolti nel passato del padre porteranno cos) il figlio a percorrere un cammino oscuro, costellato di omicidi, torbido sesso e pericolose ossessioni. Con il secondo volume di SATELLITE SAM il pluripremiato sceneggiatore Matt Fraction e il veterano del fumetto USA Howard Chaykin continuano la loro straordinaria serie noir (in tre volumi) ambientata negli anni d’oro della TV americana. Un racconto alla maniera di Raymond Chandler e James Ellroy dove ognuno nasconde un segreto inconfessabile ed è disposto a tutto pur di ottenere un minuto di celebrità.

Le novità saldaPress di febbraio 2021 – 18 febbraio

HARDCORE RELOADED

DI BRANDON THOMAS, FRANCIS PORTELA E LEONARDO PACIAROTTI

120 pagine 16,8 X 25,6 cm colori, cartonato € 19,90

Killer, hacker e azione ad altissima velocità: il “secondo tempo” di Hardcore – Dopo il grandissimo successo del graphic novel HARDCORE, ecco il “secondo tempo” della storia ideata da Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible, Outcast) e Marc Silvestri (Witchblade) che questa volta la affidano al team composto da Brandon Thomas (HORIZON) e Francis Portela (GENERATION ZERO). In un crescendo scandito dai colpi di proiet tile, un mix di fantascienza e azione estrema che parte da un presupposto molto semplice: cosa succederebbe se fosse possibile prendere tempora neamente il controllo del corpo di ogni essere umano del pianeta? In questo nessuno è più esperto dell’agente Drake, che stavolta si ritroverà nel bel mezzo di una nuova cascata di bossoli, proprio quando la tecnologia Hardcore comincerà a essere sfruttata per scopi diversi da quello per cui è stata creata: difendere il mondo. E, per salvarsi la vita, Drake dovrà cercare l’aiuto… del suo più grande nemico.

Le novità saldaPress di febbraio 2021 – 25 febbraio

DIE! DIE! DIE! Vol. 2

VOL. 2 DI ROBERT KIRKMAN, SCOTT M. CIMPLE E CHRIS BURNHAM

144 pagine – 16,8 x 25,6 cm colore CARTONATO………… € 19,90 ISBN: 9788869197932 BROSSURATO………..€ 14,90 ISBN: 9788869197925

Torna l’irriverente fumetto d’azione del creatore di “The Walking Dead” – Il creatore di THE WALKING DEAD Robert Kirkman, lo showrunner della serie TV Scott Gimple e il disegnatore Chris Burnham tornano a DIE! DIE! DIE!, la loro serie più violenta e divertente, influenzata tanto da Quentin Tarantino a Sam Raimi, quanto dal cinema di Hong Kong e dai manga come ASSASSINATION CLASSROOM e ONE-PUNCH MAN. In questo secondo capitolo, la senatrice Connie Lipshitz ha preso il controllo della cospirazione e ha deciso di utiliz zare le sue vaste risorse per rendere finalmente il mondo un posto migliore. E non le importa quante persone dovranno morire. Fughe, omi cidi, disastrosi fallimenti e, dietro tutto, la longa manus dalla Russia.

GODZILLA # 5

DI CULLEN BUNN E DAVE WACHTER

48 pagine – 16,8 x 25,6 cm colore, spillato € 3,90 ISBN: 9788869198076

È arrivato il momento della Kaiju Royal Rumble! Si conclude CATACLISMA, la miniserie firmata da Cullen Bunn e Dave Wachter, ambientata in un mondo devastato e riportato indietro di secoli dalle conseguenze della furia dei kaiju. Godzilla e Mothra continuano la loro battaglia, mentre Hiroshi e Shiori continuano ad andare avanti, ma la paura e il senso di colpa consumano il vecchio quando capisce che “il suo demone” sta arrivando per distruggere finalmente il mondo.

